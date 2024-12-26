Бывший игрок Барселоны может завершить карьеру в 31 год

Игрок "Лилля" Самуэль Умтити. Фото: instagram.com/samumtiti

Один из самых перспективных игроков своего поколения может завершить профессиональную карьеру в ближайшее время. На него достаточно долго возлагали большие надежды, но долго продержаться на высоком уровне ему не удалось.

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Франции Самуэль Умтити может завершить карьеру в 31 год, сообщает Sport.es.

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Что известно о Самуэле Умтити

После своего пика, которого он добился в "Барселоне", а также в сборной Франции, с которой выиграл чемпионат мира 2018 года, карьера Умтити пошла на убыль.

Причиной были травмы. С течением времени его подписал итальянский "Лечче", где француз пытался перезапустить свою карьеру. Частично ему это удалось, ведь дальше было приглашение в "Лилль".

Однако в "Лилле" его снова догнали травмы. В феврале 2024 года он получил рецедив старой травмы, из-за чего не играл практически весь год.

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