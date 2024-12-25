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Промоутер Ф'юрі вперше натякнув на завершення його кар'єри

25 грудня 2024 17:34
Олексій Паламарчук - Редактор
Ф'юрі може піти з боксу — що відомо
Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: REUTERS/Mohammed Benmansour
Олексій Паламарчук - Редактор

Реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі завершився. Тепер боксери думають про майбутнє.

Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен допускає, що британець може завершити кар'єру, повідомляє Boxing News.

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Воррен підкреслює, що це вирішувати тільки Тайсону. Та вважає, що Ф'юрі ще здатен зібрати повний стадіон. 

Усик проти Ф'юрі
Олександр Усик проти Тайсона Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Що сказав Френк Воррен

"Якщо Тайсон хоче битися, він битиметься. Якщо не захоче, він все одно переможець. Якщо вони битимуться з Джошуа, то вони розпродадуть всі місця", — зазначив Френк Воррен. 

Він додав, що хоче, щоб це сталося, "тільки якщо Тайсон цього захоче"

Воррен також нагадав, що у його підопічного "багато грошей в банку", він "фінансово забезпечений".

"Якщо він вирішить піти на пенсію, я повністю його підтримаю", — резюмував він.

Тайсон Ф'юрі програв другий бій Олександру Усику одностайним рішенням суддів. 

Нагадаємо, британський боксер Тайсон Ф'юрі пожертвував частину гонорару на потреби України. 

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Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі боксер Усик — Ф'юрі 2

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