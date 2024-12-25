Ф'юрі може піти з боксу — що відомо

Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: REUTERS/Mohammed Benmansour

Реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі завершився. Тепер боксери думають про майбутнє.

Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен допускає, що британець може завершити кар'єру, повідомляє Boxing News.

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Воррен підкреслює, що це вирішувати тільки Тайсону. Та вважає, що Ф'юрі ще здатен зібрати повний стадіон.

Олександр Усик проти Тайсона Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Що сказав Френк Воррен

"Якщо Тайсон хоче битися, він битиметься. Якщо не захоче, він все одно переможець. Якщо вони битимуться з Джошуа, то вони розпродадуть всі місця", — зазначив Френк Воррен.

Він додав, що хоче, щоб це сталося, "тільки якщо Тайсон цього захоче".

Воррен також нагадав, що у його підопічного "багато грошей в банку", він "фінансово забезпечений".

"Якщо він вирішить піти на пенсію, я повністю його підтримаю", — резюмував він.

Тайсон Ф'юрі програв другий бій Олександру Усику одностайним рішенням суддів.

Нагадаємо, британський боксер Тайсон Ф'юрі пожертвував частину гонорару на потреби України.

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