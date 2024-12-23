Бех-Романчук розпочала кар'єру спортивної чиновниці

Бех-Романчук розпочала кар'єру чиновниці та вже обійняла посаду
Учасниця Олімпійських ігор Марина Бех-Романчук стала спортивною чиновницею. Вона стала головою територіальної Федерації легкої атлетики.
Легкоатлетка працюватиме на Хмельниччині, повідомляє офіційний сайт організації.
Чемпіонка Європи-2022 у потрійному стрибку Марина Бех-Романчук пропускає зимовий сезон для того, щоб повністю відновитись від наслідків травми. Стало відомо, що 29-річна спортсменка також розпочала адміністративну кар'єру.
Нове завдання Бех-Романчук
Українську спортсменку обрали головною однією із територіальних Федерацій легкої атлетики. Очікується, що її досвід та ініціативність допоможуть розвитку спорту в регіоні та розв'язанню проблем, з якими стикаються атлети.
Повний перелік нових керівників ТФЛА
- Бех-Романчук Марина Олександрівна — Хмельницька ТФЛА
- Бризгін Віктор Аркадійович — Луганська ТФЛА
- Бех Олена Володимирівна — Вінницька ТФЛА
- Бібік Ольга Анатоліївна — Чернігівська ТФЛА
- Коломоєць Анатолій Іванович — Закарпатська ТФЛА
- Глівінський Руслан Йосипович — Одеська ТФЛА
- Абраменко Наталія Едуардівна — Кіровоградська ТФЛА
- Недопад Григорій Вікторович — Волинська ТФЛА
- Повх Олеся Іванівна — Запорізька ТФЛА
- Лис Віктор Мілентович — Донецька ТФЛА
Повідомляється, що нові керівники сприятимуть розвитку легкої атлетики в Україні та регіонах, сприяючи її прогресу та популяризації.
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