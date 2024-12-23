Бех-Романчук розпочала кар'єру спортивної чиновниці

Марина Бех-Романчук під час турніру Фото: instagram.com/marynabekh/

Учасниця Олімпійських ігор Марина Бех-Романчук стала спортивною чиновницею. Вона стала головою територіальної Федерації легкої атлетики.

Легкоатлетка працюватиме на Хмельниччині, повідомляє офіційний сайт організації.

Читайте також:

Чемпіонка Європи-2022 у потрійному стрибку Марина Бех-Романчук пропускає зимовий сезон для того, щоб повністю відновитись від наслідків травми. Стало відомо, що 29-річна спортсменка також розпочала адміністративну кар'єру.

Новий образ Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Нове завдання Бех-Романчук

Українську спортсменку обрали головною однією із територіальних Федерацій легкої атлетики. Очікується, що її досвід та ініціативність допоможуть розвитку спорту в регіоні та розв'язанню проблем, з якими стикаються атлети.

Марина Бех-Романчук демонструє татуювання. Фото: instagram.com/marynabekh/

Повний перелік нових керівників ТФЛА

Бех-Романчук Марина Олександрівна — Хмельницька ТФЛА

Бризгін Віктор Аркадійович — Луганська ТФЛА

Бех Олена Володимирівна — Вінницька ТФЛА

Бібік Ольга Анатоліївна — Чернігівська ТФЛА

Коломоєць Анатолій Іванович — Закарпатська ТФЛА

Глівінський Руслан Йосипович — Одеська ТФЛА

Абраменко Наталія Едуардівна — Кіровоградська ТФЛА

Недопад Григорій Вікторович — Волинська ТФЛА

Повх Олеся Іванівна — Запорізька ТФЛА

Лис Віктор Мілентович — Донецька ТФЛА

Повідомляється, що нові керівники сприятимуть розвитку легкої атлетики в Україні та регіонах, сприяючи її прогресу та популяризації.

Нагадаємо, колишній боксер Віктор Постол розповів про наслідки влучення безпілотника до його будинку.

Ілля Забарний опинився у списку гравців, які можуть перейти до мюнхенської "Баварії".

Київське "Динамо" не зможе утримати одного зі своїх легіонерів, який зібрався до Туреччини.

Ерлінг Голанн і Хосеп Гвардіола зробили заяви з приводу кризи в "Манчестер Сіті".