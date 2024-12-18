Бех-Романчук назвала причину паузи у кар'єрі

Бех-Романчук вирішила пропустити зимовий сезон — що відомо
Учасниця Олімпіади в Парижі Марина Бех-Романчук підтвердила намір пропустити зимовий сезон 2025 року. Спортсменка має намір використати вільний час для відновлення.
Бех-Романчук збирається повернутися у спорт із новою мотивацією та силами, повідомляє "Суспільне Спорт".
Чемпіонка Європи-2023 у потрійному стрибку Марина Бех-Романчук не має наміру форсувати терміни свого відновлення. Спортсменка заявила, що досі не оговталася від наслідків травми та морально не готова взяти участь у великому турнірі.
Чим займеться Бех-Романчук
Майже весь рік 29-річна легкоатлетка пропустила через травму. Вона не взяла участі у чемпіонаті Європи та Кубку Світу у приміщенні. На Олімпіаді-2024 Бех-Романчук пробилася у фінал, де зрештою зробила лише одну спробу.
Українська легкоатлетка заявила, що продовжить працювати у відновлювальному режимі. Марина поки що не може сказати, коли відбудеться її перший офіційний старт у 2025 році. Швидше за все, дебют відбудеться у березні. Бех-Романчук планує підійти до затяжного літнього сезону у повній готовності.
Швидше за все, українка пропустить чемпіонат Європи та ЧС з легкої атлетики у приміщенні, яке відбудеться на початку та наприкінці березня 2025 року відповідно.
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