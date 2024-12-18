Бех-Романчук назвала причину паузи у кар'єрі

Марина Бех-Романчук під час тренування. Фото: instagram.com/marynabekh/

Учасниця Олімпіади в Парижі Марина Бех-Романчук підтвердила намір пропустити зимовий сезон 2025 року. Спортсменка має намір використати вільний час для відновлення.

Бех-Романчук збирається повернутися у спорт із новою мотивацією та силами, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Марина Бех-Романчук на відпочинку. Фото: instagram.com/marynabekh/

Чим займеться Бех-Романчук

Майже весь рік 29-річна легкоатлетка пропустила через травму. Вона не взяла участі у чемпіонаті Європи та Кубку Світу у приміщенні. На Олімпіаді-2024 Бех-Романчук пробилася у фінал, де зрештою зробила лише одну спробу.

Українська легкоатлетка заявила, що продовжить працювати у відновлювальному режимі. Марина поки що не може сказати, коли відбудеться її перший офіційний старт у 2025 році. Швидше за все, дебют відбудеться у березні. Бех-Романчук планує підійти до затяжного літнього сезону у повній готовності.

Марина Бех-Романчук під час занять водними видами спорту. Фото: instagram.com/marynabekh/

Швидше за все, українка пропустить чемпіонат Європи та ЧС з легкої атлетики у приміщенні, яке відбудеться на початку та наприкінці березня 2025 року відповідно.

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