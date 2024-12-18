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У Шахтарі зробили заяву щодо дискваліфікації Мудрика — деталі

18 грудня 2024 09:31
Станіслав Костюк - Редактор
Палкін пояснив, чому вважає Мудрика невинним у вживанні допінгу
Михайло Мудрик у складі збірної України. Фото: УНІАН
Станіслав Костюк - Редактор

Футболіста збірної України Михайла Мудрика можуть дискваліфікувати, якщо буде доведено, що він прийняв допінг. Гравця підтримало лише кілька людей, включаючи представників донецького "Шахтаря".

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін опинився серед них і присвятив вінгеру "Челсі" повідомлення на своїй сторінці в Instagram.

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Михайло Мудрик зіштовхнувся із найсерйознішою проблемою у своїй кар'єрі. Йому загрожує до 4 років дискваліфікації, якщо буде доведено, що футболіст вживав препарати, які містять мельдоній. Гравець потребує підтримки, яку отримує від близьких, друзів та колег.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик під час виступів за "Шахтар". Фото: УНІАН

Що Палкін написав про Мудрика

Офіційні особи українського футболу не поспішають ставати на бік футболіста або просто його публічно підтримати. Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін зробив виняток. Він назвав Мудрика професійним спортсменом, який би ніколи не прийняв заборонений препарат.

Михайло Мудрік
Заява Сергія Палкіна. Фото: instagram.com/palkin.sergey/

Палкін вважає, що Мудрик зможе довести свою невинність. Гендир "Шахтаря" підтримав гравця. Однак це особиста ініціатива працівника "гірників". Донецький клуб не публікував репост цього повідомлення та ніяк не коментував ситуацію з Мудриком.

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футбол ФК Шахтар Михайло Мудрик Челсі Дискваліфікація Сергій Палкін

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10:24 SpaceX запустила у космос два супутники зв’язку — фото

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10:05 Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого, — ЗМІ

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