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Левченко продемонструвала свої привабливі ніжки — фото

16 грудня 2024 07:15
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Юлія Левченко — струнка легкоатлетка підкорює Instagram своїми фото
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Одна з найкрасивіших українських легкоатлеток Юлія Левченко останнім часом радує переважно не спортивними результатами, а постами у соцмережах. Уболівальники люблять уродженку Бахмута, хоч вона й не показує колишнього рівня на секторі.

У Instagram Юлія опублікувала фото, де показала свої стрункі ніжки легкоатлетки.

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Цікаво, що, попри відсутність хороших результатів на секторі, люди не відвернулися від Юлії. Зараз у дівчини в Instagram 528 тисяч фоловерів.

Юлія Левченко
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Левченко досі хороша

Юлія у перерві між літнім та зимовим сезоном відвідала тренажерний зал, де намагається залишитися у гарній формі.

Левченко перед дзеркалом показала, що зайвих кілограмів не "придбала", а її ніжки, як і раніше, стрункі й готові боротися на змаганнях.

Юлія Левченко
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Зазначимо, що у 26-річної спортсменки її найкращі часи залишились у минулому і вона вже давно не дострибує до особистого рекорду — 2.02 м. Наступного сезону через високу конкуренцію Левченко може втратити статус третьої стрибуки у висоту в збірній України.

Нагадаємо, раніше Маїна Бех-Романчук шокувала пікантними фото на відпочинку у Дубаї.

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Юлія Левченко Легка атлетика краса стрибки у висоту дружини футболістів

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