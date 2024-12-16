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Левченко продемонстрировала свои привлекательные ножки — фото

16 декабря 2024 07:15
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Юлия Левченко — стройная легкоатлетка покоряет Instagram своими фото
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Одна из красивейших украинских легкоатлеток Юлия Левченко в последнее время радует в основном не спортивными результатами, а постами в соцсетях. Болельщики любят уроженку Бахмута, хоть она и не показывает прежнего уровня на секторе.

В Instagram Юлия опубликовала фото, где показала свои стройные ножки легкоатлетки.

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Интересно, что несмотря на отсутствие хороших результатов на секторе, люди не отвернулись от Юлии. Сейчас у девушки в Instagram 528 тысяч фолловеров.

Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Левченко до сих пор хороша

Юлия в перерыве между летним и зимним сезоном посетила тренажерный зал, где пытается остаться в хорошей форме.

Левченко перед зеркалом показала, что лишними килограммами не обзавелась, а ее ножки по-прежнему стройные и готовы бороться на соревнованиях.

Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Отметим, что у 26-летней спортсменки ее лучшие времена остались в прошлом и она уже давно не допрыгивает до личного рекорда — 2.02 м. В следующем сезоне из-за высокой конкуренции Левченко может потерять статус третьей прыгуньи в высоту в сборной Украины.

Напомним, ранее Маина Бех-Романчук шокировала пикантными фото на отдыхе в Дубае.

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Юлия Левченко Легкая атлетика красота прыжки в высоту жены футболистов

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