Юлия Левченко — стройная легкоатлетка покоряет Instagram своими фото

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Одна из красивейших украинских легкоатлеток Юлия Левченко в последнее время радует в основном не спортивными результатами, а постами в соцсетях. Болельщики любят уроженку Бахмута, хоть она и не показывает прежнего уровня на секторе.

В Instagram Юлия опубликовала фото, где показала свои стройные ножки легкоатлетки.

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Интересно, что несмотря на отсутствие хороших результатов на секторе, люди не отвернулись от Юлии. Сейчас у девушки в Instagram 528 тысяч фолловеров.

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Левченко до сих пор хороша

Юлия в перерыве между летним и зимним сезоном посетила тренажерный зал, где пытается остаться в хорошей форме.

Левченко перед зеркалом показала, что лишними килограммами не обзавелась, а ее ножки по-прежнему стройные и готовы бороться на соревнованиях.

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Отметим, что у 26-летней спортсменки ее лучшие времена остались в прошлом и она уже давно не допрыгивает до личного рекорда — 2.02 м. В следующем сезоне из-за высокой конкуренции Левченко может потерять статус третьей прыгуньи в высоту в сборной Украины.

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