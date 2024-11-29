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​​Красавица Юлия Левченко снялась в новой фотосессии

29 ноября 2024 07:15
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Юлия Левченко удивила новой фотосессией в образе теннисистки
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Одна из самых красивых украинских легкоатлеток Юлия Левченко продолжает радовать своих болельщиков. Правда, ей это удается делать не спортивными результатами, а фото в соцсетях.

В своем Instagram Левченко опубликовала видео с одной из рекламных фотосессий.

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Левченко в последние годы показывает не лучшие результаты, но в соцсетях она так же популярна. На прыгунью в высоту подписаны 529 тысяч фолловеров.

Новая фотосессия Левченко

Левченко в новой фотосессии попробовала себя в роли теннисистки. Дело в том, что легкоатлетка рекламирует теннисные корты.

Реклама — это важный доход для легкоатлетов. Поэтому не стоит удивляться, что прыгунья в высоту попыталась сыграть в чужой для себя вид спорта.

Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Несмотря на популярность 26-летней уроженки Бахмута в соцсетях, ее спортивные достижения остались в прошлом, и она уже не претендует на медали на международных турнирах. Кроме того, из-за высокой конкуренции у сборной существует риск потерять место в основном составе команды.

Лучший результат Юлии Левченко — 2.02 м, однако в последних сезонах она значительно уступает этому показателю.

Напомним, ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, что основной доход ей приносит реклама.

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук снялась в новом пикантном образе.

Юлия Левченко Легкая атлетика красота прыжки в высоту жены футболистов

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