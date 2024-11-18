Ярослава Магучих рассказала о своих доходах и рекламных контрактах

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала о своих доходах. Как оказалось, это не только призовые за соревнования.

О своих доходах Магучих рассказала в интервью Маше Ефросининой.

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Как Магучих зарабатывает

По словам Магучих, она зарабатывает на рекламных контрактах. Сейчас спортсменка продвигает бренды Puma и Omega, от которых получает средства, на которые живет.

При этом Ярослава отметила, что разница рекламных контрактов от иностранных и украинских брендов огромна. Магучих отметила, что отечественные компании рекламирует для "кайфа", а не выгоды.

Отметим, что Магучих отдала на благотворительность свои призовые за золотую медаль на Олимпийских играх.

В прошлом сезоне Магучих, кроме Олимпийских игр, также выиграла финал "Бриллиантовой лиги" и побила мировой рекорд 1987 года болгарки Стефки Костадиновой (2,09 м). Украинке удалось прыгнуть на 2,10м.

Напомним, Магучих рассказала, как интим влияет на ее выступления.

Также Магучих высказалась о планах и несправедливости в спорте.