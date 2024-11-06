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Магучіх розповіла про плани та несправедливість у спорті

6 листопада 2024 14:01
Станіслав Костюк - Редактор
Магучих назвала найбільшу несправедливість у спорті
Ярослава Магучіх у рідному Дніпрі. Фото: instagram.com/rosya_dp/
Станіслав Костюк - Редактор

Олімпійська чемпіонка Парижа Ярослава Магучіх прокоментувала атмосферу, яка панує серед представників легкоатлетичної дисципліни стрибків у висоту.

Магучіх зізналася, що ще планує виступати на професійному рівні, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ярослава Магучіх підтвердила, що спортсменки з різних країн, які змагаються у стрибках у висоту, підтримують та тепло спілкуються одна з одною. Українка підтримує стосунки з Миколою Оліслагерс, Елеанор Паттерсон та іншими спортсменами.

Олімпійська чемпіонка вважає, що їй пощастило, що в легкій атлетиці панує тепла атмосфера. Дівчата намагаються допомагати одна одній, а дух суперництва не змушує спортсменок виявляти негативні емоції. Магучіх ніколи не стикалася із заздрістю чи поганим ставленням до себе. Такі прояви Ярослава вважає однією з найбільших несправедливостей у спорті.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх під час турніру. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Як довго виступатиме Магучіх

Українська рекордсменка зізналася, що насолоджується участю у спортивних турнірах та постійно прагне до вдосконалення. Магучіх хоче зрозуміти, де знаходиться ліміт її можливостей.

"У мене є мотивація, адже я встановила лише один рекорд світу, а хочеться стрибнути ще вище. Я до цього йду боротимуся за ще більшу кількість нагород для своєї держави. Поки я молода, мені це подобається. Я не хочу поки що змінювати свою сферу. діяльності", — заявила спортсменка.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх назвала секрет відновлення після турнірів та висоту, яку збирається підкорити.

Також олімпійська чемпіонка Парижа пояснила, коли вийде заміж і розповіла про ритуали, які йдуть перед змаганнями.

спорт стрибки у висоту Олімпійська збірна України Олімпіада-2024 Легка атлетика Ярослава Магучіх

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