Магучіх поділилась своїми ритуалами, які виконує перед стрибком

Магучіх зізналась, які важливі ритуали виконує перед стрибком
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх зізналась, що має декілька важливих традицій. За її словами, вони допомагають їй налаштуватись перед виступом.
Про це спортсменка розповіла журналістам в рамках проєкту Асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області — "Sport Media Club Dnipro", передає журналіст Новини.LIVE.
Магучіх розповіла про свої ритуали перед стрибком
За словами спортсменки, незвичних ритуалів перед стрибком у неї немає, проте вона дотримується декількох традицій, які допомагають їй зосередитись.
"Перед стрибком маємо традицію з моєю тренеркою — ми маємо короткий зоровий контакт, а потім вже я виходжу. Проте коли ти вже в секторі на змаганнях, ти нічого не зміниш. Ти все вже напрацював і за декілька хвилин щось змінити дуже складно", — зізналась вона.
Водночас дівчина пояснила, що її незмінна зачіска та макіяж вже стали її символом, який вона не буде поки змінювати.
"Але перед самими змаганнями мій ритуал — це моя зачіска, яка ще з 2017 року привертає увагу, та макіяж. Завдяки йому я звернула багато уваги міжнародних ЗМІ та саме з ним повʼязано багато асоціацій. Люди помічають, впізнають і навіть поза змаганнями коли інші бачать мої стрілки то цікавляться. І я думаю "Вау, це спрацювало як треба", — каже Ярослава.
Відомо, що Ярославу на міжнародних змаганнях можна побачити із яскравим макіяжем, які доповнюють жовто-блакитні стрілки.
Нагадаємо, раніше Ярослава Магучіх отримала нову нагороду за 2024 рік — вона стала найкращою легкоатлеткою Балкан.
Також українка Ярослава Магучіх отримала нагороду найкращої легкоатлетки року.
Читайте Новини.LIVE!