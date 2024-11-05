Магучіх поділилась своїми ритуалами, які виконує перед стрибком

Ярослава Магучіх . Фото: Федерація легкої атлетики

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх зізналась, що має декілька важливих традицій. За її словами, вони допомагають їй налаштуватись перед виступом.

Про це спортсменка розповіла журналістам в рамках проєкту Асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області — "Sport Media Club Dnipro", передає журналіст Новини.LIVE.

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За словами спортсменки, незвичних ритуалів перед стрибком у неї немає, проте вона дотримується декількох традицій, які допомагають їй зосередитись.

"Перед стрибком маємо традицію з моєю тренеркою — ми маємо короткий зоровий контакт, а потім вже я виходжу. Проте коли ти вже в секторі на змаганнях, ти нічого не зміниш. Ти все вже напрацював і за декілька хвилин щось змінити дуже складно", — зізналась вона.

Ярослава Магучіх на зустрічі з журналістами. Фото: Новини.LIVE

Водночас дівчина пояснила, що її незмінна зачіска та макіяж вже стали її символом, який вона не буде поки змінювати.

"Але перед самими змаганнями мій ритуал — це моя зачіска, яка ще з 2017 року привертає увагу, та макіяж. Завдяки йому я звернула багато уваги міжнародних ЗМІ та саме з ним повʼязано багато асоціацій. Люди помічають, впізнають і навіть поза змаганнями коли інші бачать мої стрілки то цікавляться. І я думаю "Вау, це спрацювало як треба", — каже Ярослава.

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Відомо, що Ярославу на міжнародних змаганнях можна побачити із яскравим макіяжем, які доповнюють жовто-блакитні стрілки.

Нагадаємо, раніше Ярослава Магучіх отримала нову нагороду за 2024 рік — вона стала найкращою легкоатлеткою Балкан.

Також українка Ярослава Магучіх отримала нагороду найкращої легкоатлетки року.