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Магучіх здобула нагороду найкращої балканської легкоатлетки року

2 листопада 2024 23:59
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ярослава Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою Балкан
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх отримала чергову нагороду за 2024 рік. Цього разу вона стала найкращою легкоатлеткою Балкан.

Про це повідомила Балканська асоціація легкої атлетики.

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Магучіх у 2024 році побила світовий рекорд, який тримався з 1987 року, виграла Олімпійські ігри, перемогла у "Діамантовій лізі" та стала найкращою легкоатлеткою Європи за версією European Athletics.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх стала найкращою на Балканах. Фото: скриншот

Магучіх знову стала найкращою легкоатлеткою

Магучіх здобула нагороду за те, що піднесла балканську легку атлетику на світовий рівень.

"Ми вітаємо Ярославу Магучіх з України з тим, що її визнали найкращою балканською атлеткою року. Її видатні досягнення у стрибках у висоту підняли балканську легку атлетику на світову сцену, і для нас честь бачити її успіх", — йдеться у повідомленні.

Україна з 2016 року входить до Балканської асоціації легкої атлетики, що дає змогу претендувати на нагороди Балкан.

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стрибки у висоту нагорода Легка атлетика Ярослава Магучіх Балкани

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