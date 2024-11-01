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Новачок Динамо пояснив, чому рідко виходить на поле

1 листопада 2024 15:15
Станіслав Костюк - Редактор
Брагару пояснив, чому Шовковський рідко випускає його на поле
Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник київського "Динамо" Максим Брагару поділився думкою про виступ у складі столичної команди. Футболіст розповів про особливості формування складу "біло-синіх" на матчі.

Максим Брагару оцінив тренерські вимоги Олександра Шовковського, повідомляє Sport.ua.

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Максим Брагару
Максим Брагару (праворуч) у матчі з "Ворсклою". Фото: пресслужба "Динамо"

Що Брагару сказав про роботу Шовковського

Максим Брагару вийшов на поле у стартовому складі "Динамо" у матчі проти "Ворскли" та був замінений на 65-й хвилині зустрічі. Новачок "біло-синіх" зазначив, що намагається використати кожну хвилину, яку проводить на полі. Півзахисник розуміє, чому йому не вдається виграти конкуренцію за місце в основному складі "Динамо".

Максим Брагару
Максим Брагару під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Брагару зазначив, що тренерський штаб команди визначив гравців основного складу, але дотримується політики ротації футболістів. Усі "динамівці" знають, що мають шанс проявити себе на полі. Кожен готовий продемонструвати свої найкращі якості у будь-якому матчі. На думку Брагару, здорова конкуренція йде на користь команді.

Нагадаємо, форвард "Динамо" Владислав Ванат опинився у сфері інтересів відомого італійського клубу.

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Максим Брагару Динамо футбол спорт Олександр Шовковський

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