Брагару объяснил, почему Шовковский редко его выпускает на поле

Новичок Динамо объяснил, почему редко выходит на поле
Полузащитник киевского "Динамо" Максим Брагару поделился мнением о выступлении в составе столичной команды. Футболист рассказал об особенности формирования состава "бело-синих" на матчи.
Максим Брагару оценил тренерские требования Александр Шовковского, сообщает Sport.ua.
Киевское "Динамо" продолжает лидировать в чемпионате Украины, хотя "Александрия", "Полесье" и "Шахтер" навязали команде Александра Шовковского конкуренцию в этом сезоне. Также "бело-синие" обыграли "Ворсклу" в Кубке Украины и прошли в четвертьфинал турнира.
Что Брагару сказал о работе Шовковского
Максим Брагару вышел на поле в стартовом составе "Динамо" в матче против "Ворсклы" и был заменен на 65-й минуте встречи. Новичок "бело-синих" отметил, что старается использовать каждую минуту, которую проводит на поле. Полузащитник понимает, почему ему не удается выиграть конкуренцию за место в основном составе "Динамо".
Брагару отметил, что тренерский штаб команды определил игроков основного состава, но придерживается политики ротации футболистов. Все "динамовцы" знают, что у них есть шанс проявить себя на поле. Каждый готов продемонстрировать свои лучшие качества в любом матче. По мнению Брагару, здорова конкуренция идет на пользу команде.
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