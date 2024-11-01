Караваева ждут в одном из лучших турецких клубов

Александр Караваев в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Защитник сборной Украины Александр Караваев может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Ветеран может уйти из "Динамо" после пяти лет выступления за киевскую команду.

В услугах Караваева заинтересованы несколько команд, но наибольший интерес проявляет турецкий гранд, сообщает Fanatik.

Читайте также:

Александр Караваев продолжает играть важную роль в "Динамо" даже несмотря на то, что уже не в каждом матче появляется на поле. Однако именно 32-летний защитник был одним из лидеров "бело-синих" в начале сезона. И его гол помог "Динамо" спастись от поражения в матче с "Шахтером".

Александр Караваев во время поединка. Фото: пресс-служба "Динамо"

Караваева ждут в Турции

Контракт украинского футболиста с "Динамо" действует до лета 2025 года. После этого защитник станет свободным агентом и может перейти в любой клуб бесплатно. Одной из таких команд является турецкий "Фенербахче", с которым работает Жозе Моуринью.

Скауты "канареек" следят за развитие карьеры игроков "Динамо" уже несколько лет со времен последней встречи этих команд. Португальский тренер турецкой команды выбрал Караваева, чтобы усилить состав "Фенербахче", поскольку "канарейкам" нужен еще один футболист, который способен сыграть на обоих флангах в обороне.

"Фенербахче" устраивает, что летом 2025 года Караваева можно будет получить на правах свободного агента. В 10 матчах этого сезона Александр забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич может досрочно уйти в отставку.

Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат заинтересовал один из самых популярных итальянских клубов.

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет поработать с бывшим тренером "МЮ" Эриком Тен Хагом