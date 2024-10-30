Пушича в донецком Шахтере может заменить известный тренер

Пушич может уйти из Шахтера — тренеру поставили ультиматум
Действующий чемпион Украины "Шахтер" может начать следующий год с новым главным тренером. Марино Пушич может досрочно уйти из клуба.
У наставника еще есть время исправить ситуацию с результатами команды, сообщает Sportske novosti.
В донецком "Шахтера" рассматривают возможность замены главного тренера в 2025 году. Марино Пушич, который привел команду к титулам чемпиона и обладателя национального кубка, пользуется поддержкой руководства клуба. Однако он может досрочно уйти в отставку, если результаты команды не улучшатся.
После 10 туров в чемпионате Украины "горняки" занимают четвертую строчку в турнирной таблице. Команда отстает от лидера на шесть баллов. За три тура в Лиге чемпионов "Шахтер" набрал всего одно очко.
Кто может возглавить команду
В украинском клубе контактировали с бывшим наставником "Айнтрахта", "Баварии" и "Монако" Нико Ковачем. Бывший футболист сборной Хорватии является одним из кандидатов на пост нового тренера "Шахтера". Его последним местом работы был немецкий "Вольфсбург", из которого Ковач ушел весной 2024 года.
В ближайшее время "Шахтер" ждут четыре домашних матча. "Горняки" сыграют с "Зарей" в Кубке Украины, примут "Черноморец" и снова встретятся с луганской командой в рамках УПЛ, а также сыграют со швейцарским "Янг Бойз" в Лиге чемпионов.
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