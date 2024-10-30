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Пушич может уйти из Шахтера — тренеру поставили ультиматум

30 октября 2024 10:34
Сергей Романчук - Редактор
Пушича в донецком Шахтере может заменить известный тренер
Марино Пушич перед матчем "горняков". Фото: пресс-служба "Шахтера"
Сергей Романчук - Редактор

Действующий чемпион Украины "Шахтер" может начать следующий год с новым главным тренером. Марино Пушич может досрочно уйти из клуба. 

У наставника еще есть время исправить ситуацию с результатами команды, сообщает Sportske novosti.

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В донецком "Шахтера" рассматривают возможность замены главного тренера в 2025 году. Марино Пушич, который привел команду к титулам чемпиона и обладателя национального кубка, пользуется поддержкой руководства клуба. Однако он может досрочно уйти в отставку, если результаты команды не улучшатся. 

Марино Пушич
Марино Пушич во время поединка УПЛ. Фото: пресс-служба "Шахтера"

После 10 туров в чемпионате Украины "горняки" занимают четвертую строчку в турнирной таблице. Команда отстает от лидера на шесть баллов. За три тура в Лиге чемпионов "Шахтер" набрал всего одно очко. 

Кто может возглавить команду 

В украинском клубе контактировали с бывшим наставником "Айнтрахта", "Баварии" и "Монако" Нико Ковачем. Бывший футболист сборной Хорватии является одним из кандидатов на пост нового тренера "Шахтера". Его последним местом работы был немецкий "Вольфсбург", из которого Ковач ушел весной 2024 года.

Нико Ковач
Нико Ковач (справа) и нынешний тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик. Фото: instagram.com/bayerntimes/

В ближайшее время "Шахтер" ждут четыре домашних матча. "Горняки" сыграют с "Зарей" в Кубке Украины, примут "Черноморец" и снова встретятся с луганской командой в рамках УПЛ, а также сыграют со швейцарским "Янг Бойз" в Лиге чемпионов. 

Напомним, защитник сборной Украины Виталий Миколенко стал кандидатом на уход из "Эвертона".  

В "Полесье" назвали основной источник финансирования житомирской команды. 

Лидер "Баварии" Харри Кейн ответил на провокационный вопрос о Килиане Мбаппе. 

футбол тренер ФК Шахтер спорт Марино Пушич

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