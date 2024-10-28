Миколенко уже зимой ждут в популярном итальянском клубе

Виталий Миколенко во время разминки. Фото: Reuters/Molly Darlington

Руководство английского "Эвертона" планирует продать несколько футболистов во время зимнего трансферного окна. В этом списке оказался и защитник сборной Украины Виталий Миколенко.

Тренерский штаб клуба считает, что Миколенко не сможет выйти на новый уровень, сообщает Daily Mail.

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Виталий Миколенко борется с Адама Траоре. Фото: Reuters/Peter Powell

Ситуация повлияла на экономическую стабильность английского клуба. Уже зимой "Эвертон" выйдет на трансферный рынок, чтобы попытаться выгодно продать часть своих футболистов. Уйти из команды может и украинский легионер.

Где будет играть Миколенко

Тренерский штаб "Эвертона" разочарован тем, что Миколенко часто получает травмы. В клубе считают, что они помешают Виталию продолжать прогрессировать. Украинца готовы отпустить за 30 млн евро.

Главным претендентом на игрока считается итальянская "Фиорентина", которая готовит предложение по аренде защитника до конца сезона с правом выкупа его контракта. Также на Миколенко претендуют немецкий "Айнтрахт" и испанский "Бетис".

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