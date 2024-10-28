Олимпийская чемпионка Елена Кравацкая удивила снимком в купальнике

Елена Кравацкая. Фото: instagram.com/helenkravatska/

Украинская саблистка Елена Кравацкая из всей женской команды, которая выиграла золотые медали на Олимпийских играх в Париже-2024, больше всех любит социальные сети. В отличие от остальных девушек она не стесняется показывать себя в пикантном образе.

"Горячая" спортсменка опубликовала новое пикантное фото в Instagram.

Читайте также:

Несмотря на статус олимпийской чемпионки и свою внешность у Кравацкой пока лишь 16,3 тысяч фолловеров в Instagram.

Елена Кравацкая. Фото: instagram.com/helenkravatska/

Кравацкая снова поразила своими формами

Олимпийская чемпионка в соцсетях опубликовала пикантное фото в купальнике. Снимок позволяет увидеть, что спортсменка не набрала лишних килограмм после Парижа-2024 и держит себя в отличной форме.

Интересно, что фото одесситка сделала во время отдыха в одном из загородных комплексов в окрестности Киева.

Елена Кравацкая позирует с котом. Фото: instagram.com/helenkravatska/

Отметим, что кроме золотой медали в Париже Кравацкая также выигрывала серебряную медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016-м году. Тогда украинка также получила награду за командную саблю.

Напомним, болельщики житомирского "Полесья" не понимают решений главного тренера Имада Ашура. Они считают его виновником потери очков в двух последних матчах.

Также ранее источники рассказали, сколько зарабатывает украинский левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко.