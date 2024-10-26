Стала известна зарплата Александра Зинченко в лондонском Арсенале

Названа зарплата Зинченко в Арсенале
Украинский левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко стал в клубе игроком ротации. При этом у него очень большая зарплата.
О зарплате Зинченко стало известно из информации таблоида The Sun.
У Зинченко средняя зарплата в "Арсенале"
У Зинченко зарплата 11 в клубе — 150 тысяч фунтов в неделю. Столько же получает Бен Уайт.
В общей сложности самая большая зарплата в клубе у звездного ветерана Рахима Стерлинга — 325 тысяч в неделю. Это очень много для игрока, который выходит на замену.
Вторая зарплата в команду у Кая Хаверца — 280 тысяч фунтов в неделю. За ними разместился Габриэль Жезус — 265 тысяч.
У конкурентов Зинченко на позиции Риккардо Калафьори и Кирана Тирни — по 120 тысяч, у Такехиро Томияса – 100 тысяч, у Якуба Кивера — 58 тысяч.
Самые маленькие зарплаты в клубе у Нето (50 тысяч), Кивера и Давида Райи (85 тысяч).
Напомним, основной вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин перейдет в Бундеслигу.
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