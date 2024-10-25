Трубин заменит звезду футбола в одном из лучших клубов мира

Анатолий Трубин на предматчевой разминке. Фото: instagram.com/slbenfica/

Руководство мюнхенской "Баварии" собирается выйти на трансферный рынок в поисках нового игрока. Титулованный клуб ищет вратаря на замену Мануэлю Нойеру.

Одним из претендентов на переход в "Баварию" стал украинский голкипер, сообщает O Jogo.

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Мануэль Нойер во время матча. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Кто заменит Нойера

Во время зимнего трансферного окна 2025 года "Бавария" выйдет на трансферный рынок в поисках нового голкипера, который сможет составить конкуренцию 38-летнему Нойеру. У мюнхенского клуба есть два кандидата на эту позицию.

Анатолий Трубин с игроками "Бенфики". Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Фаворитом немецкого клуба является Анатолий Трубин. "Бавария" ищет молодого голкипера, который сможет надолго занять место в воротах команды. Немаловажно для немецкого клуба и то, что украинец имеет опыт выступления в еврокубках. "Бавария" готова предложить "Бенфике" 37 млн евро за вратаря.

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