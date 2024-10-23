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Винисиус или Родри — Анри назвал игрока, который достоин Золотого мяча

23 октября 2024 19:03
Станислав Костюк - Редактор
Анри назвал игрока, который достоин получить Золотой мяч
Тьерри Анри в Саудовской Аравии. Фото: Reuters/Rula Rouhana
Станислав Костюк - Редактор

Бывший главный тренер молодежной сборной Франции Тьерри Анри назвал футболиста, которому хотел бы вручить "Золотой мяч" в нынешнем году. Эксперт оценил шансы претендентов на награду.

Анри рассказал, какие игроки должны были получить эту награду п предыдущие годы, сообщает CBS Sports.

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Уже 28 октября в Париже состоится ежегодная торжественная церемония вручения главной индивидуальной награды в мире футбола. Впервые за долгое время на "Золотой мяч" не претендуют ни Лионель Месси, рекордсмен по количеству номинаций на приз, ни Криштиану Роналду. 

Родри
Родри после того, как получил травму. Фото: Reuters/Molly Darlington

Фаворит по версии Анри 

Главным претендентом на ЗМ-2024 является бразилец Винисиус, который в прошлом сезоне помог мадридскому "Реалу" выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Однако у Тьерри Анри другой фаворит. 

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор в поединке за "Реал". Фото: Reuters/Susana Vera

Известный французский тренер хотел бы, чтобы награду получил Родри. Именно испанец был лидером "Манчестер Сити" и "красной фурии", которые победили в английской Премьер-лиге и Евро-2024. 

"Болельщики не всегда помнят о полузащитниках, которые помогают блистать форвардам. Такими были Хави и Иньеста, их традиции продолжает Родри. Он очень хорош", — заявил Анри.

Француз считает, что Винисиус тоже достоин бороться за "Золотой мяч". Но при этом Анри напоминает, что бразилец никак себя не проявил на Кубке Америки. 

Напомним, Майк Тайсон назвал боксера, которому никто не сможет нанести поражения. 

Полузащитник сборной Украины и "Жироны" Виктор Цыганков готовится к трансферу в другой клуб. 

Киевское "Динамо" попробует набрать первые баллы в Лиге Европы в матче с итальянской "Ромой". 

футбол Родри Золотой мяч спорт Тьерри Анри Винисиус Жуниор

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