Анри назвал игрока, который достоин получить Золотой мяч

Тьерри Анри в Саудовской Аравии. Фото: Reuters/Rula Rouhana

Бывший главный тренер молодежной сборной Франции Тьерри Анри назвал футболиста, которому хотел бы вручить "Золотой мяч" в нынешнем году. Эксперт оценил шансы претендентов на награду.

Анри рассказал, какие игроки должны были получить эту награду п предыдущие годы, сообщает CBS Sports.

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Уже 28 октября в Париже состоится ежегодная торжественная церемония вручения главной индивидуальной награды в мире футбола. Впервые за долгое время на "Золотой мяч" не претендуют ни Лионель Месси, рекордсмен по количеству номинаций на приз, ни Криштиану Роналду.

Родри после того, как получил травму. Фото: Reuters/Molly Darlington

Фаворит по версии Анри

Главным претендентом на ЗМ-2024 является бразилец Винисиус, который в прошлом сезоне помог мадридскому "Реалу" выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Однако у Тьерри Анри другой фаворит.

Винисиус Жуниор в поединке за "Реал". Фото: Reuters/Susana Vera

Известный французский тренер хотел бы, чтобы награду получил Родри. Именно испанец был лидером "Манчестер Сити" и "красной фурии", которые победили в английской Премьер-лиге и Евро-2024.

"Болельщики не всегда помнят о полузащитниках, которые помогают блистать форвардам. Такими были Хави и Иньеста, их традиции продолжает Родри. Он очень хорош", — заявил Анри.

Француз считает, что Винисиус тоже достоин бороться за "Золотой мяч". Но при этом Анри напоминает, что бразилец никак себя не проявил на Кубке Америки.

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