Рома-Динамо — где и когда смотреть, кто будет судить матч

Главный тренер "Динамо" (Киев) Александр Шовковский. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Итальянская "Рома" примет "Динамо" в матче Лиги Европы. Украинская команда до сих пор не набрала в этом турнире ни одного балла.

Болельщики смогут увидеть этот поединок в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.

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В четверг, 24 октября, в рамках третьего тура Лиги Европы "Динамо" сыграет в Риме с местной "Ромой". Команда Александра Шовковского не набрала в турнире ни одного очка и не забила ни одного гола.

Артем Довбик готовится к игре. Фото: instagram.com/officialasroma/

Где и когда смотреть матч "Рома" — "Динамо"

Киевская команда начала турнир с двух поражений подряд. Сначала украинские футболисты проиграли дома "Лацио" (0:3), затем уступили в Германии "Хоффенхайму" (0:2).

Поединок с "Ромой" состоится на арене "Стадио Олимпико". Начало матча назначено на 19:45 по киевскому времени.

Украинские болельщики могут увидеть поединок Лиги Европы в прямом эфире. Официальным транслятором еврокубков является медиасервис Megogo. Просмотр игры "Ромы" и "Динамо" будет доступен при условии наличия подписок "Максимальная" и "Спорт".

Главным судьей матча назначен Сердар Гезюбююк из Нидерландов. Он уже работал на матче "Динамо" в сезоне 2022/2023, когда киевская команда проиграла французскому "Ренну" в Лиге Европы.

Напомним, бывший полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков может продолжить карьеру в итальянской команде.

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