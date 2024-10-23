Рома-Динамо — где и когда смотреть, кто будет судить матч Лиги Европы
Итальянская "Рома" примет "Динамо" в матче Лиги Европы. Украинская команда до сих пор не набрала в этом турнире ни одного балла.
Болельщики смогут увидеть этот поединок в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.
В четверг, 24 октября, в рамках третьего тура Лиги Европы "Динамо" сыграет в Риме с местной "Ромой". Команда Александра Шовковского не набрала в турнире ни одного очка и не забила ни одного гола.
Где и когда смотреть матч "Рома" — "Динамо"
Киевская команда начала турнир с двух поражений подряд. Сначала украинские футболисты проиграли дома "Лацио" (0:3), затем уступили в Германии "Хоффенхайму" (0:2).
Поединок с "Ромой" состоится на арене "Стадио Олимпико". Начало матча назначено на 19:45 по киевскому времени.
Украинские болельщики могут увидеть поединок Лиги Европы в прямом эфире. Официальным транслятором еврокубков является медиасервис Megogo. Просмотр игры "Ромы" и "Динамо" будет доступен при условии наличия подписок "Максимальная" и "Спорт".
Главным судьей матча назначен Сердар Гезюбююк из Нидерландов. Он уже работал на матче "Динамо" в сезоне 2022/2023, когда киевская команда проиграла французскому "Ренну" в Лиге Европы.
Напомним, бывший полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков может продолжить карьеру в итальянской команде.
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