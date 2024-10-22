Матч Рома - Динамо: известно ожидаемое количество болельщиков на игре

Болельщики на "Стадио Олимпико". Фото: "Рома"

Киевское "Динамо" сыграет матч третьего тура Лиги Европы против "Ромы" Артема Довбика. На этой игре не будет аншлага.

Издание Il Romanista сообщило о количестве болельщиков, которых ожидают матче.

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Игроки "Динамо" Киев. Фото: "Динамо"

Сколько будет фанатов на матче "Рома" — "Динамо"

По информации источника, матчи третьего тура Лиги Европы УЕФА между "Ромой" и "Динамо" ожидается 58 800 болельщиков.

Среди более чем 58 тысяч фанатов будет более 40 тысяч владельцев абонементов на кубковые матчи. Этот абонемент позволит посетить четыре игры Лиги Европы и матч Кубка Италии против "Сампдории".

Домашний стадион римлян "Стадио Олимпико" может вместить 72 700 зрителей.

Матч против "Динамо" стал для фанатов "Ромы" менее интересен, чем противостояние с миланским "Интером" в последнем туре Серии А, где присутствовало 64 тысячи фанатов.

Матч "Ромы" против "Динамо" состоится в четверг, 24 октября. Начало в 19:45 по киевскому времени.

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