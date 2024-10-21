Артём Милевский и Александр Алиев впервые встретились после конфликта

Александр Алиев и Артем Милевский. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Бывшие игроки киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев поссорились. Однако оба боксера получили шанс на примирение, поcкольку сыграют друг с другом в Суперлиге.

Милевский и Алиев на пресс-конференции YouTube-канала "Укринформ" высказались о своих отношениях с Алиевым.

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Милевский, когда взял слово, прослезился и не сдерживал эмоций. Артем заявил, что хочет помириться с Алиевым.

Относительно Алиева Милевский подчеркнул, что не обижал ни Александра, ни его семью.

Милевский пожелал Алиеву обойтись без травм и отметил, что пытается найти общий язык с ним.

Алиев и Милевский на футбольном матче. Фото: скриншот

Алиев заявил, что конфликта не было, а скандальные реплики в СМИ не красят их с Артемом.

"Знаешь, наверное, что-то мы сделали для украинского футбола, потому что все люди переживают и хотят, чтобы мы помирились".

Возможно, и этот матч сделали для того, чтобы мы действительно помирились. Мы — взрослые люди, мы сами все решим, что как. Принципа у меня никакого против него нет. Мы играли очень долго и в сборной, и в "Динамо" на футбольном поле — какой у нас должен быть принцип? Нам доказывать некому", — сказал Алиев.

Отметим, что IGNIS Милевского сыграет в Украинской футбольной медиалиге с командой PROFAN, где играет Алиев.

Напомним, ранее Игорь Суркис рассказал, сколько будет оставаться президентом "Динамо".

Донецкий "Шахтер" вскоре может сменить главного тренера, поскольку результаты команды разочаровывают.