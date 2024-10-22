Бражко стал кандидатом на переход в популярный немецкий клуб

Бражко может перейти в топ-клуб, который делает звезд из молодых игроков
Молодой футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко не задержится в украинском клубе. На полузащитника сборной Украины претендуют представители разных европейских чемпионатов.
Уже летом "Динамо" может принять одно из предложений по трансферу Бражко, сообщает Stern.
Владимир Бражко является самым востребованным футболистом "Динамо". Матчи киевской команды в еврокубках регулярно посещают скауты европейских клубов. Однако "бело-синие" еще не получали предложение о трансфере 23-летнего футболиста. Но уже скоро ситуация может измениться.
Бражко ждут в Бундеслиге
Главным претендентом на полузащитника сборной Украины стала дортмундская "Боруссия". Немецкий клуб ищет молодого, физически сильного хавбека, который может играть и в обороне, и в атаке. При этом "шмели" не готовы тратить на трансфер такого игрока больше 15 млн евро.
Переход Бражко в дортмундский клуб может обойтись дешевле. Ориентировочная трансферная стоимость Владимира составляет 7 млн евро. Наверняка "Динамо" потребует большую сумму, однако по версии немецких журналистов стороны могут договориться о сделке стоимостью 10 млн евро.
В нынешнем сезоне Бражко сыграл за "Динамо" 13 поединков во всех турнирах. Он забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.
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