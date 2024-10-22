Бражко стал кандидатом на переход в популярный немецкий клуб

Владимир Бражко в футболке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Молодой футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко не задержится в украинском клубе. На полузащитника сборной Украины претендуют представители разных европейских чемпионатов.

Уже летом "Динамо" может принять одно из предложений по трансферу Бражко, сообщает Stern.

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Владимир Бражко является самым востребованным футболистом "Динамо". Матчи киевской команды в еврокубках регулярно посещают скауты европейских клубов. Однако "бело-синие" еще не получали предложение о трансфере 23-летнего футболиста. Но уже скоро ситуация может измениться.

Владимир Бражко в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Бражко ждут в Бундеслиге

Главным претендентом на полузащитника сборной Украины стала дортмундская "Боруссия". Немецкий клуб ищет молодого, физически сильного хавбека, который может играть и в обороне, и в атаке. При этом "шмели" не готовы тратить на трансфер такого игрока больше 15 млн евро.

Переход Бражко в дортмундский клуб может обойтись дешевле. Ориентировочная трансферная стоимость Владимира составляет 7 млн евро. Наверняка "Динамо" потребует большую сумму, однако по версии немецких журналистов стороны могут договориться о сделке стоимостью 10 млн евро.

В нынешнем сезоне Бражко сыграл за "Динамо" 13 поединков во всех турнирах. Он забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.

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