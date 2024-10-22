Бражко став кандидатом на перехід до популярного німецького клубу

Володимир Бражко у футболці "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Молодий футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко не затримається в українському клубі. На півзахисника збірної України претендують представники різних чемпіонатів Європи.

Вже влітку "Динамо" може прийняти одну із пропозицій щодо трансферу Бражка, повідомляє Stern.

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Володимир Бражко є найпопулярнішим футболістом "Динамо". Матчі київської команди у єврокубках регулярно відвідують скаути європейських клубів. Проте "біло-сині" ще не отримували пропозицію щодо трансферу 23-річного футболіста. Але вже незабаром ситуація може змінитися.

Володимир Бражко у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

На Бражка чекають у Бундеслізі

Головним претендентом на півзахисника збірної України стала дортмундська "Борусія". Німецький клуб шукає молодого фізично сильного хавбека, який може грати й в обороні, і в атаці. При цьому "джмелі" не готові витрачати на трансфер такого гравця більше ніж 15 млн євро.

Перехід Бражка до дортмундського клубу може обійтися дешевше. Орієнтовна трансферна вартість Володимира становить 7 млн євро. Напевно, "Динамо" вимагатиме велику суму, проте за версією німецьких журналістів сторони можуть домовитися про угоду вартістю 10 млн євро.

Нинішнього сезону Бражко зіграв за "Динамо" 13 поєдинків у всіх турнірах. Він забив 3 м'ячі та зробив 2 результативні передачі.

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