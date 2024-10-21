Шахтар знайшов заміну Пушичу, який може бути звільнений

Маріно Пушич під час матчу "гірників". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Марино Пушич має покращити результати команди у найближчі місяці. Інакше керівництво клубу знайде заміну наставнику.

Матчі з "Арсеналом" та "Динамо" стануть визначальними для "Шахтаря" цього сезону, повідомляє index.hr.

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Чинні чемпіони України невдало розпочали сезон 2024/2025. Після дев'яти зіграних матчів "гірники" посідають лише четверте місце у турнірній таблиці та відстають від "Динамо" на шість балів.

Гравці перед початком поєдинку. Фото: пресслужба "Шахтаря"

У Лізі чемпіонів справи "Шахтаря" ще гірші. Українська команда встигла провести лише два поєдинки, в яких набрала один бал і не зуміла забити жодного голу. Такі результати можуть призвести до зміни тренера команди.

Ким можуть замінити Пушича

Керівництво "гірників" привселюдно заявляє про довіру головному тренеру команди. Однак якщо "гірники" не зможуть покращити результати, може постати питання про заміну наставника. Маріно Пушич має вплинути результати "Шахтаря" до кінця року.

У донецькому клубі сподіваються побачити прогрес у грі "гірників" вже цього тижня. "Шахтар" зустрінеться з "Арсеналом" у Лізі чемпіонів та зіграє з "Динамо" в УПЛ.

Головним претендентом на заміну Маріно Пушича є колишній кандидат на посаду наставника "Ювентуса" Ігор Тудор.

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