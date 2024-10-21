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Пушич може піти з Шахтаря наприкінці року — що відомо

21 жовтня 2024 08:57
Сергій Романчук - Редактор
Шахтар знайшов заміну Пушичу, який може бути звільнений
Маріно Пушич під час матчу "гірників". Фото: пресслужба "Шахтаря"
Сергій Романчук - Редактор

Головний тренер донецького "Шахтаря" Марино Пушич має покращити результати команди у найближчі місяці. Інакше керівництво клубу знайде заміну наставнику.

Матчі з "Арсеналом" та "Динамо" стануть визначальними для "Шахтаря" цього сезону, повідомляє index.hr.

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Чинні чемпіони України невдало розпочали сезон 2024/2025. Після дев'яти зіграних матчів "гірники" посідають лише четверте місце у турнірній таблиці та відстають від "Динамо" на шість балів.

Шахтар Донецьк
Гравці перед початком поєдинку. Фото: пресслужба "Шахтаря"

У Лізі чемпіонів справи "Шахтаря" ще гірші. Українська команда встигла провести лише два поєдинки, в яких набрала один бал і не зуміла забити жодного голу. Такі результати можуть призвести до зміни тренера команди.

Ким можуть замінити Пушича

Керівництво "гірників" привселюдно заявляє про довіру головному тренеру команди. Однак якщо "гірники" не зможуть покращити результати, може постати питання про заміну наставника. Маріно Пушич має вплинути результати "Шахтаря" до кінця року.

У донецькому клубі сподіваються побачити прогрес у грі "гірників" вже цього тижня. "Шахтар" зустрінеться з "Арсеналом" у Лізі чемпіонів та зіграє з "Динамо" в УПЛ.

Головним претендентом на заміну Маріно Пушича є колишній кандидат на посаду наставника "Ювентуса" Ігор Тудор.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх взяла участь у дуже незвичній фотосесії.

А стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук під час підготовки до нового сезону спробувала змінити вид діяльності.

Мадридський "Реал" може продати українця Андрія Луніна навіть попри те, що нещодавно голкіпер продовжив контракт із клубом.

футбол тренер ФК Шахтар спорт Маріно Пушич

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