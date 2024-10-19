Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Реал позбудеться Луніна і підпише найперспективнішого воротаря Іспанії arrow

Реал позбудеться Луніна і підпише найперспективнішого воротаря Іспанії

19 жовтня 2024 12:35
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Реал має намір продати Луніна, незважаючи на новий контракт до 2030 року
Український голкіпер Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Незважаючи на тривалий новий контракт, у "Реалі" хочуть продати українського голкіпера Андрія Луніна. На футболіста не розраховують як на майбутнього першого номера.

Про це повідомив портал PlanetaRealMadrid.

Читайте також:

Раніше у Луніна закінчувався контракт з "Реалом" у 2025-му році, але він підписав новий договір до літа 2030-го. Українець сподівається замінити у команді Тібо Куртуа.

Жоан Гарсія
Жоан Гарсія. Фото: instagram.com/__joangarcia/

Луніна замінить перспективний воротар із Барселони

За інформацією джерела, мадридський "Реал" зацікавлений у переході 23-річного голкіпера барселонського "Еспаньйолу" Жоана Гарсії.

Іспанський воротар вважається одним із найперспективніших у Ла-Лізі. У чемпіонаті Гарсія зіграв цього сезону проти "Реала". У матчі Жоан пропустив чотири м'ячі, але відіграв хорошу гру.

У очній грі керівництво "Реала" тільки переконалося, що Гарсія в майбутньому може замінити Куртуа.

Тібо Куртуа підтримав Андрія Луніна
Тібо Куртуа під час матчу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Однак, щоб підписати футболіста, "Реалу" необхідно продати Луніна в інший клуб у найближчі два трансферні вікна.

Завадити "Реалу" купити Гарсію може "Барселона", яка розглядає футболіста на заміну Марку Тер Штегену. Перевага каталонців у тому, що воротареві не доведеться переїжджати до іншого міста.

Нагадаємо, раніше лідер "Інтер" Маямі Ліонель Мессі розповів, хто має виграти наступний Золотий м'яч.

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик планує перейти у французький "Марсель".

українські легіонери (футбол) Реал Мадрид Еспаньол футбол Андрій Лунін Барселона

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:41 У Луганську ліквідували російського воєнного злочинця — деталі від ГУР

13:41 Відстрочка не допоможе — юрист заявив, що повістки отримують навіть заброньовані

13:34 Пушич пояснив, як Шахтар зіграє з Арсеналом у Лізі чемпіонів

13:21 Повернення військовополонених в Україну — СБУ опублікувала зворушливе відео

13:14 Росія запустила по Україні понад 100 повітряних цілей — скільки збили сили ППО

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

13:07 Беленюк розповів про особисте — чи є дівчина у борця-нардепа

13:05 Через брак грошей обікрав знайому — на Одещині впіймали злодія

13:00 У Брянську атакували завод, що виробляє деталі до ракетних установок РФ — відео

13:00 Ціни на яйця можуть зрости до 70 грн за десяток — які причини

12:58 Потрапив у розшук попри відстрочку — відомий освітянин розкрив деталі скандалу

13:41 У Луганську ліквідували російського воєнного злочинця — деталі від ГУР

13:41 Відстрочка не допоможе — юрист заявив, що повістки отримують навіть заброньовані

13:34 Пушич пояснив, як Шахтар зіграє з Арсеналом у Лізі чемпіонів

13:21 Повернення військовополонених в Україну — СБУ опублікувала зворушливе відео

13:14 Росія запустила по Україні понад 100 повітряних цілей — скільки збили сили ППО

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

13:07 Беленюк розповів про особисте — чи є дівчина у борця-нардепа

13:05 Через брак грошей обікрав знайому — на Одещині впіймали злодія

13:00 У Брянську атакували завод, що виробляє деталі до ракетних установок РФ — відео

13:00 Ціни на яйця можуть зрости до 70 грн за десяток — які причини

12:58 Потрапив у розшук попри відстрочку — відомий освітянин розкрив деталі скандалу

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Text

08:00 Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують