Реал має намір продати Луніна, незважаючи на новий контракт до 2030 року

Реал позбудеться Луніна і підпише найперспективнішого воротаря Іспанії
Незважаючи на тривалий новий контракт, у "Реалі" хочуть продати українського голкіпера Андрія Луніна. На футболіста не розраховують як на майбутнього першого номера.
Про це повідомив портал PlanetaRealMadrid.
Раніше у Луніна закінчувався контракт з "Реалом" у 2025-му році, але він підписав новий договір до літа 2030-го. Українець сподівається замінити у команді Тібо Куртуа.
Луніна замінить перспективний воротар із Барселони
За інформацією джерела, мадридський "Реал" зацікавлений у переході 23-річного голкіпера барселонського "Еспаньйолу" Жоана Гарсії.
Іспанський воротар вважається одним із найперспективніших у Ла-Лізі. У чемпіонаті Гарсія зіграв цього сезону проти "Реала". У матчі Жоан пропустив чотири м'ячі, але відіграв хорошу гру.
У очній грі керівництво "Реала" тільки переконалося, що Гарсія в майбутньому може замінити Куртуа.
Однак, щоб підписати футболіста, "Реалу" необхідно продати Луніна в інший клуб у найближчі два трансферні вікна.
Завадити "Реалу" купити Гарсію може "Барселона", яка розглядає футболіста на заміну Марку Тер Штегену. Перевага каталонців у тому, що воротареві не доведеться переїжджати до іншого міста.
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