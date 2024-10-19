Реал має намір продати Луніна, незважаючи на новий контракт до 2030 року

Український голкіпер Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Незважаючи на тривалий новий контракт, у "Реалі" хочуть продати українського голкіпера Андрія Луніна. На футболіста не розраховують як на майбутнього першого номера.

Про це повідомив портал PlanetaRealMadrid.

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Раніше у Луніна закінчувався контракт з "Реалом" у 2025-му році, але він підписав новий договір до літа 2030-го. Українець сподівається замінити у команді Тібо Куртуа.

Жоан Гарсія. Фото: instagram.com/__joangarcia/

Луніна замінить перспективний воротар із Барселони

За інформацією джерела, мадридський "Реал" зацікавлений у переході 23-річного голкіпера барселонського "Еспаньйолу" Жоана Гарсії.

Іспанський воротар вважається одним із найперспективніших у Ла-Лізі. У чемпіонаті Гарсія зіграв цього сезону проти "Реала". У матчі Жоан пропустив чотири м'ячі, але відіграв хорошу гру.

У очній грі керівництво "Реала" тільки переконалося, що Гарсія в майбутньому може замінити Куртуа.

Тібо Куртуа під час матчу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Однак, щоб підписати футболіста, "Реалу" необхідно продати Луніна в інший клуб у найближчі два трансферні вікна.

Завадити "Реалу" купити Гарсію може "Барселона", яка розглядає футболіста на заміну Марку Тер Штегену. Перевага каталонців у тому, що воротареві не доведеться переїжджати до іншого міста.

Нагадаємо, раніше лідер "Інтер" Маямі Ліонель Мессі розповів, хто має виграти наступний Золотий м'яч.

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