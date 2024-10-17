Мессі назвав головного претендента на Золотий м'яч у 2024 році

Ліонель Мессі у матчі за збірну Аргентини. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Лідер "Інтер Маямі" та збірної Аргентини Ліонель Мессі вперше за довгі роки не потрапив до списку претендентів на "Золотий м'яч". Форварда поділився думкою про те, хто має здобути цю нагороду у 2024 році.

Мессі не вважає Вінісіуса головним претендентом на "Золотий м'яч", повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Ліонель Мессі є рекордсменом за кількістю "Золотих м'ячів". Аргентинець має вісім таких нагород. Проте 2024 року він не отримає трофей, оскільки аргентинця немає у списку номінантів на ЗМ-2024.

Кому б Мессі віддав нагороду

Головним претендентом на нагороду є форвард збірної Бразилії Вінісіус, який минулого сезону допоміг мадридському "Реалу" перемогти у Ла-Лізі та виграти Лігу чемпіонів. Але Ліонель Мессі дотримується іншої думки.

"Лаутаро Мартінес гідний, щоб здобути "Золотий м'яч". Він провів фантастичний сезон і став найкращим бомбардиром Кубка Америка, який Аргентина виграла. Саме Лаутаро заслужив цей приз більше за всіх інших претендентів", — заявив Мессі.

Ліонель Мессі та Лаутаро Мартінес. Фото: Reuters/Matias Baglietto

У сезоні 2024/2025 Мартінес зіграв за італійський "Інтер" вже вісім поєдинків, забив три м'ячі та зробив одну результативну передачу.

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