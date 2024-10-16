Мессі забив три голи за Аргентину у матчі з Болівією

Ліонель Мессі святкує гол. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

У матчі десятого туру відбору на ЧС-2026 збірна Аргентини розгромила Болівію. Лідер "Альбіселесте" Ліонель Мессі став головною зіркою поєдинку.

Мессі встановив новий рекорд у світовому футболі, повідомляє Dailysports.

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Збірна Аргентини забила шість голів у ворота національної команди Болівії. Три з них опинилися на рахунку Ліонеля Мессі. Ще по голу записали на свій рахунок Лаутаро Мартінес, Хуліан Альварес та учасник Олімпіади-2024 Тьяго Альмада.

Досягнення Мессі

Окрім трьох голів, лідер збірної Аргентини зробив ще дві результативні передачі. Він став рекордсменом за кількістю хет-триків у матчах національних команд. Ліонель Мессі вже вдесяте забив три м'ячі за один поєдинок. Його перший хет-трик відбувся ще 2012 року. Наразі на рахунку футболіста "Інтер Маямі" 112 голів за збірну Аргентини.

Ліонель Мессі під час матчу. Фото: Reuters/Matias Baglietto

Ця перемога дозволила підопічним Ліонеля Скалоні закріпитися на першому місці у відбірній зоні КОНМЕБОЛ. Відрив від збірної Колумбії, яка йде на другому місці, становить три бали. У наступному матчі Аргентина зіграє 15 листопада на виїзді з Парагваєм.

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