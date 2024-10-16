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Магія Мессі допомогла збірній Аргентини здобути вражаючу перемогу

16 жовтня 2024 11:21
Станіслав Костюк - Редактор
Мессі забив три голи за Аргентину у матчі з Болівією
Ліонель Мессі святкує гол. Фото: Reuters/Agustin Marcarian
Станіслав Костюк - Редактор

У матчі десятого туру відбору на ЧС-2026 збірна Аргентини розгромила Болівію. Лідер "Альбіселесте" Ліонель Мессі став головною зіркою поєдинку.

Мессі встановив новий рекорд у світовому футболі, повідомляє Dailysports.

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Збірна Аргентини забила шість голів у ворота національної команди Болівії. Три з них опинилися на рахунку Ліонеля Мессі. Ще по голу записали на свій рахунок Лаутаро Мартінес, Хуліан Альварес та учасник Олімпіади-2024 Тьяго Альмада.

Досягнення Мессі

Окрім трьох голів, лідер збірної Аргентини зробив ще дві результативні передачі. Він став рекордсменом за кількістю хет-триків у матчах національних команд. Ліонель Мессі вже вдесяте забив три м'ячі за один поєдинок. Його перший хет-трик відбувся ще 2012 року. Наразі на рахунку футболіста "Інтер Маямі" 112 голів за збірну Аргентини.

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі під час матчу. Фото: Reuters/Matias Baglietto

Ця перемога дозволила підопічним Ліонеля Скалоні закріпитися на першому місці у відбірній зоні КОНМЕБОЛ. Відрив від збірної Колумбії, яка йде на другому місці, становить три бали. У наступному матчі Аргентина зіграє 15 листопада на виїзді з Парагваєм.

Нагадаємо, лідер оборони англійського "Борнмуту" Ілля Забарний зацікавив головного тренера відомого італійського клубу.

А зірка українського спорту Юлія Левченко взяла участь у новій гарячій фотосесії.

спорт футбол Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу ЧС-2026 з футболу

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