Юлія Левченко: краса української стрибунки вражає підписників соцмереж — фото

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко упродовж багатьох років у трійці найкращих українських стрибунів у висоту. При цьому, в плані жіночої краси у неї чемпіонство в секторі.

Красу та жіночність Левченко підтверджують її знімки в Instagram.

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Левченко — це спортсменка, яка має багато фото в профілі Instagram, де на неї підписані 528 тисяч осіб. Однак, відверті фото залишились в минулому Юлії.

Юлія Левченко на тренуванні. Фото: instagram.com/levchenkou

Який вигляд має красуня Юлія Левченко

Левченко показалась перед підписниками в елегантній синій сукні. Попри закритість наряду, він підкреслює спортивні руки спортсменки, завдяки вирізу внизу ми бачимо гарні ніжки легкоатлетки.

Юлія Левченко показалась публіці в синій сукні. Фото: instagram.com/levchenkou

Юлія Левченко підкреслила свої стрункі ніжки. Фото: instagram.com/levchenkou

Попри успіх 26-річної уродженки Бахмута в соцмережах, на спортивному секторі її кращі часи вже минули і вона вже не є претенденткою на медалі міжнародних змагань. При цьому через конкуренцію в збірній вона може втратити місце в основному складі команди.

Кращий результат Левченко — 2.02 м, але в останні сезони вона сильно не дострибує до цього результату.

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