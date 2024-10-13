Дружина футболіста Юхима Коноплі зачарувала новим образом в Instagram

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Дружина правого захисника збірної України та донецького "Шахтаря" Юхима Коноплі має неабияку зовнішність. Тож не дивно, що вона привертає увагу інших людей.

Фото з нової фотосесії Анастасія Конопля опублікувала у Instagram.

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Анастасія активно веде соціальні мережі, але поки що не надто популярна. У неї на цю мить 11,4 тисячі підписників та їхня кількість зростає не надто стрімко.

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Новий образ дружини Коноплі

Красива блондинка постала в червоній сукні. У новому образі та з грою світла дівчина виглядає дуже привабливо.

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Зазначимо, що Конопля наразі перебуває у розташуванні збірної України, яка грає у Лізі Націй. Юхим допоміг команді обіграти Грузію (1:0), а 14 жовтня зіграє проти Чехії.

Конопля цього сезону провів вісім матчів, де результативними діями не відрізнявся.

Нагадаємо, топові клуби Європи, які є одними з фаворитів Ліги чемпіонів, стежать за партнером Коноплі по збірній України Артемом Довбиком.

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