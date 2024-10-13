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Жена футболиста сборной Украины предстала на публике в пикантном образе — фото

13 октября 2024 08:55
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Жена футболиста Ефима Конопли очаровала новым образом в Instagram
Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Жена правого защитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ефима Конопли обладает незаурядной внешностью. Неудивительно, что она привлекает внимание других людей.

Фото с новой фотосессии Анастасия Конопля опубликовала в Instagram.

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Анастасия активно ведет социальные сети, но пока не слишком популярна. У нее на текущий момент 11,4 тысячи подписчиков и их количество растет не слишком стремительно.

Анастасия Конопля
Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Новый образ жены Конопли

Красивая блондинка предстала в красном платье. В новом образе и с игрой света девушка выглядит очень привлекательно.

Анастасия Конопля
Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/
Анастасия Конопля
Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Отметим, что Конопля на текущий момент находится в расположении сборной Украины, которая играет в Лиге Наций. Ефим помог команде обыграть Грузию (1:0), а 14-го октября сыграет против Чехии.

Конопля в текущем сезоне провел восемь матчей, где результативными действиями не отличался.

Напомним, топовые клубы Европы, являющиеся одними из фаворитов Лиги чемпионов, следят за партнером Конопли на сборной Украины Артемом Довбиком.

Главный тренер национальной команды Сергей Ребров рассказал, был ли конфликт с лидером сборной Андреем Ярмоленко.

футбол Сборная Украины по футболу ФК Шахтер жены футболистов Ефим Конопля

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