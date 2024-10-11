За Довбиком наблюдают представители сразу двух европейских грандов

Довбик оказался в сфере интересов двух грандов — при каком условии возможен трансфер
Итальянская "Рома" может стать еще одним футбольным клубом, в котором форвард сборной Украины Артем Довбик проведет только один сезон. В услугах игрока заинтересованы два клуба, которые являются одними из самых богатых в Европе.
Довбик должен сохранить результативность на нынешнем уровне, чтобы претендовать на трансфер, сообщает L'Equipe.
Артем Довбик перешел в итальянскую "Рому" из испанской "Жироны" летом 2024 года в статусе лучшего бомбардира Ла Лиги прошлого сезона. Украинцу понадобилось несколько месяцев на адаптацию в новом чемпионате, после чего он стал одним из лидеров атак итальянской команды.
Довбик может не задержаться в "Роме"
В девяти матчах в составе "волков" украинский форвард забил уже четыре гола. Если Довбик сохранит результативность на таком уровне, то следующий сезон Артем может начать в другом клубе.
За прогрессом футболиста наблюдают французский "ПСЖ" и немецкая "Бавария", которые традиционно интересуются сильнейшими игроками Европы. Довбик входит в списки потенциальных новичков обоих клубов. Однако трансфер станет возможен только в том случае, если Довбик войдет в список лучших бомбардиров чемпионата Италии.
"Рома" заплатила за Довбика 32 млн евро. Еще шесть миллионов "Жирона" сможет получить в качестве бонусов.
Напомним, украинский хавбек Руслан Малиновский может стать одноклубником звездного итальянского форварда.
А вратарь сборной Украины Георгий Бущан вошел в сферу интересов известного клуба, который ищет нового голкипера.
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