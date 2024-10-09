Руслан Малиновский станет одноклубником Марио Балотелли

Руслан Малиновский возле герба Генуи. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский сможет играть в одной команде с одним из бывших форвардов "скуадры адзурры". Тренерский штаб "Дженоа" ждет нового голеадора.

Марио Балотелли может вернуться в итальянскую Серию А, сообщает Tutto Mercato.

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Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли ведет переговоры с "Дженоа" и может подписать контракт с генуэзским клубом. Речь идет о краткосрочном соглашении до конца сезона. Если это произойдет, форвард вернется в Серию А впервые за три последних года. Опыт 34-летнего футболиста способен помочь "Дженоа", игроки которого забили всего один гол в трех последних матчах.

Чем известен Балотелли

Опытный бомбардир выступал за клубы из пяти разных стран. Марио Балотелли является финалистом Евро-2012 в составе сборной Италии. Он побеждал в чемпионате Англии, трижды выигрывал Серию А в составе "Интера".

Марио Балотелли с Кубком чемпионов. Фото: instagram.com/mb459/

Последней командой Балотелли в Италии была "Монца", из которой он ушел в 2021 году. Летом этого года у форварда завершился контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". Балотелли является свободным агентом.

Напомним, бывший тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уже нашел новую работу, однако речь не идет о карьере наставника.

А голкипер сборной Украины Георгий Бущан может присоединиться к известному турецкому клубу.