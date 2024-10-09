Юрген Клопп нашел новую работу

Юрген Клопп на торжественной церемонии в Германии. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Известный немецкий тренер Юрген Клопп возвращается к активной работе. Он провел в отпуске меньше шести месяцев после ухода из английского "Ливерпуля".

В ближайшее время Клопп будет работать не тренером, сообщил немецкий инсайдер Кристиан Фальк.

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Летом 2024 года 57-летний Юрген Клопп объявил о досрочном уходе из английского "Ливерпуля". Тренер рассказал о физической и моральной усталости и признал, что ему необходимо время для восстановления сил. Немец заявил, что в ближайшее время не будет принимать предложения от других клубов и национальных команд.

Арт на стадионе "Ливерпуля", который посвящен Юргену Клоппу. Фото: Reuters/Lee Smith

Где будет работать Клопп

Экс-наставник "Майнца", "Боруссии" (Дортмунд) и "Ливерпуля" сдержал слово, но сумел найти другую работу. Юрген Клопп станет новым глобальным руководителем футбольных операций в системе "Ред Булл". В эту систему входят несколько футбольных клубов, включая австрийский "РБ Зальцбург" и немецкий "Лейпциг".

Уже первого января 2025 года Юрген Клопп приступит к работе в новой должности. При этом в контракте тренера есть пункт, согласно которому он сможет в любое время уйти, если получит предложение возглавить сборную Германии, которую сейчас тренирует Юлиан Нагельсманн.

Напомним, известная украинская ведущая приняла участие в откровенной фотосессии.

А один из футболистов сборной Украины может продолжить карьеру в чемпионате Англии.