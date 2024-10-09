Ведущая УПЛ ТБ Мария Третяк шокировала откровенной фотосессией

Мария Третяк. Фото: instagram.com/masha_tretyak/

На платформе УПЛ ТБ, которые транслируют матчи всех клубов чемпионата Украины по футболу интересный штат ведущих. Среди них выделяется Мария Третяк.

Девушка опубликовала в Instagram яркую и откровенную фотосессию.

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Несмотря на классные фото в профиле, девушка пока незаслуженно не имеет популярности в Instagram — всего 2854 подписчика.

Мария Третяк. Фото: instagram.com/masha_tretyak/

Ведущая УПЛ ТБ поразила фанатов футбола

Третяк поучаствовала в очень эмоциональной фотосессии, где ей пришлось позировать в трусиках и одежде, которая прикрывала только ее грудь и руки.

При этом девушке с мокрой головой нужно было разыграть различный спектр эмоций.

Мария Третяк в новой фотосессии. Фото: instagram.com/masha_tretyak/

Мария Третяк в новой фотосессии. Фото: instagram.com/masha_tretyak/

Мария Третяк в новой фотосессии. Фото: instagram.com/masha_tretyak/

Мария Третяк в новой фотосессии. Фото: instagram.com/masha_tretyak/

Мария Третяк в новой фотосессии. Фото: instagram.com/masha_tretyak/

Мария Третяк в новой фотосессии. Фото: instagram.com/masha_tretyak/

Отметим, что УПЛ ТБ является проектом всех украинских футбольных клубов. Изначально в него вошли не все команды, но после исчезновений "Днепра-1", "Динамо" и "Заря" также перешли на платформу в единый телепул.

Напомним, ранее жена Ильи Забарного поразила всех своей красотой.

Также ранее без нижнего белья осталась бывшая девушка экс-игрока киевского "Динамо".