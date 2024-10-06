Бывшая девушка Вербича Альвина Царенко удивила откровенным образом без одежды

Альвина Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Бывшая экс-футболиста киевского "Динамо" Беньямина Вербича решила эпатировать публику. На этот раз ей это удалось больше, чем в прошлый раз.

Украинская девушка Альвина Царенко осталась без белья и опубликовала фото в Instagram.

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Альвина Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Бывшая девушка игрока "Динамо" осталась без одежды

В сторис на своей странице в Instagram Царенко опубликовала фото без нижнего белья. Чтобы ее не заблокировали за неподобающий контент, Альвина прикрыла пикантные места рукой. Но это не помешало увидеть, что у девушки большая грудь.

Альвина Царенко осталась без одежды. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Интересно, что у пары Вербич — Царенко есть совместный сын, которого девушка растит сама.

Вербич в настоящее время выступает за греческий "Панатинаикос", но редко появляется на поле, оставаясь в запасе. После начала российского вторжения, Царенко также переехала в Грецию и начала отношения с футболистом "Олимпиакоса".

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