Бывшая девушка Вербича Альвина Царенко удивила откровенным образом без одежды

Бывшая девушка футболиста Динамо снялась без нижнего белья — фото
Бывшая экс-футболиста киевского "Динамо" Беньямина Вербича решила эпатировать публику. На этот раз ей это удалось больше, чем в прошлый раз.
Украинская девушка Альвина Царенко осталась без белья и опубликовала фото в Instagram.
Отметим, что бывшая девушка словенского футболиста активно ведет Instagram, что позволило привлечь 415 тысяч подписчиков. Очень часто контент девушки 18+.
Бывшая девушка игрока "Динамо" осталась без одежды
В сторис на своей странице в Instagram Царенко опубликовала фото без нижнего белья. Чтобы ее не заблокировали за неподобающий контент, Альвина прикрыла пикантные места рукой. Но это не помешало увидеть, что у девушки большая грудь.
Интересно, что у пары Вербич — Царенко есть совместный сын, которого девушка растит сама.
Вербич в настоящее время выступает за греческий "Панатинаикос", но редко появляется на поле, оставаясь в запасе. После начала российского вторжения, Царенко также переехала в Грецию и начала отношения с футболистом "Олимпиакоса".
Напомним, ранее жена тренера киевского "Динамо" показала, как нужно тренироваться профессиональным моделям.
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