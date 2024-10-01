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Жена тренера киевского Динамо показала, как тренируются модели — видео

1 октября 2024 14:49
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Жена Олега Гусева показала как тренируется ради сексуального тела
Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva/
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Жена тренера киевского "Динамо" и бывшей легенды клуба и сборной Украины Олега Гусева продолжает работать над собой. Девушка по профессии модель и много тренируется.

Видео с одной из тренировок Валерия Гусева опубликовала в Instagram.

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Валерия активно снимается для глянцевых изданий и в рекламе. В Instagram девушка также очень активна и на нее уже подписалось 142 тысячи человек.

Валерия Гусева
Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva/

Жена Гусева показала, как тренирует стройное тело

В новом видео в социальных сетях Валерия работала в спортзале над мышцами своего кора и над ягодицами.

Интересно, что девушка пришла в зал для работы, а не чтобы привлечь внимание окружающих к себе, о чем говорит ее закрытая одежда.

Отметим, что Гусев за время выступлений за киевское "Динамо" забил 96 мячей и сделал 66 ассистов в 443 матчах.

После завершения карьеры игрока Олег Гусев начал работать помощником главного тренера молодежной команды "Динамо". В июле 2020 года специалист перешел в основную команду, где помогал Мирче Луческу, а затем Александру Шовковскому.

Напомним, ранее свой образ продемонстрировала красивая девушка молодой звезды "Динамо".

Бывшая девушка экс-звезды киевского "Динамо" публично разделась на камеру.

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