Дружина Олега Гусєва показала, як тренується заради сексуального тіла

Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva/

Дружина тренера київського "Динамо" та колишньої легенди клубу та збірної України Олега Гусєва продовжує працювати над собою. Дівчина за професією модель і багато тренується.

Відео з одного з тренувань Валерія Гусєва опублікувала в Instagram.

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Валерія активно знімається для глянцевих видань та в рекламі. В Instagram дівчина також дуже активна і на неї вже підписалося 142 тисячі людей.

Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva/

Дружина Гусєва показала, як тренує струнке тіло

У новому відео у соціальних мережах Валерія працювала у спортзалі над м'язами свого кору та над сідницями.

Цікаво, що дівчина прийшла в зал для гарної роботи, а не щоб привернути увагу оточуючих до себе, про що говорить її закритий одяг.

Зазначимо, що Гусєв за час виступів за київське "Динамо" забив 96 м'ячів і зробив 66 асистів у 443 матчах.

Після завершення кар'єри гравця Олег Гусєв почав працювати помічником головного тренера молодіжної команди "Динамо". У липні 2020 року фахівець перейшов до основної команди, де допомагав Мірчі Луческу, а потім Олександру Шовковському.

Нагадаємо, раніше свій образ продемонструвала вродлива дівчина молодої зірки "Динамо".

Колишня дівчина ексзірки київського "Динамо" публічно роздяглася на камеру.