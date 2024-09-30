Колишня дівчина Вербича знову здивувала публіку фото без одягу

Колишня дівчина зірки Динамо знову публічно роздяглася — фото
Колишня дівчина вінгера київського "Динамо" та збірної Словенії Беньяміна Вербича знову показала публіці своє струнке тіло. Красуня привернула увагу сексуальним образом.
У Instagram Альвіна Царенко показала своє спортивне підтягнуте тіло у яскравій білизні.
Царенко дуже активно веде свій Instagram. Завдяки бажанню публічно роздягатися та етапувати публіку дівчина привернула увагу 415 тисяч підписників.
Колишня дівчина Вербича не має комплексів
На своїй сторінці в Instagram Альвіна опублікувала фото в дуже сексуальній червоній спідній білизні. Фото було зроблено максимально ефективно, щоб наголосити на еротичному характері знімка.
Ще на одному селфі Альвіна показала білизну, де акцент був на її бюсті. Як не дивно, але ця частина тіла дівчини також вражає.
Зазначимо, що Царенко і Вербич мають спільну дитину, наявність якої не завадила Беньяміну розірвати стосунки.
Вербич зараз грає за грецький "Панатинаїкос", але майже не виходить на поле, залишаючись у глибокому запасі. Царенко після початку повномасштабного російського вторгнення теж переїхала до Греції і почала зустрічатися з одним з футболістів "Олімпіакоса".
Нагадаємо, раніше в сексуальному образі з'явилася на публіці надзвичайна дружина тренера київського "Динамо".
Також вразила знімками у білизні і без одягу колишня гравця "Динамо" Жарсона Родрігеша.
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