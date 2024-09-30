Колишня дівчина Вербича знову здивувала публіку фото без одягу

Альвіна Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Колишня дівчина вінгера київського "Динамо" та збірної Словенії Беньяміна Вербича знову показала публіці своє струнке тіло. Красуня привернула увагу сексуальним образом.

У Instagram Альвіна Царенко показала своє спортивне підтягнуте тіло у яскравій білизні.

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Царенко дуже активно веде свій Instagram. Завдяки бажанню публічно роздягатися та етапувати публіку дівчина привернула увагу 415 тисяч підписників.

Альвіна Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Колишня дівчина Вербича не має комплексів

На своїй сторінці в Instagram Альвіна опублікувала фото в дуже сексуальній червоній спідній білизні. Фото було зроблено максимально ефективно, щоб наголосити на еротичному характері знімка.

Альвіна Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Ще на одному селфі Альвіна показала білизну, де акцент був на її бюсті. Як не дивно, але ця частина тіла дівчини також вражає.

Альвіна Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Зазначимо, що Царенко і Вербич мають спільну дитину, наявність якої не завадила Беньяміну розірвати стосунки.

Вербич зараз грає за грецький "Панатинаїкос", але майже не виходить на поле, залишаючись у глибокому запасі. Царенко після початку повномасштабного російського вторгнення теж переїхала до Греції і почала зустрічатися з одним з футболістів "Олімпіакоса".

Нагадаємо, раніше в сексуальному образі з'явилася на публіці надзвичайна дружина тренера київського "Динамо".

Також вразила знімками у білизні і без одягу колишня гравця "Динамо" Жарсона Родрігеша.