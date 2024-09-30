Бывшая девушка Вербича снова удивила публику фото без одежды

Бывшая девушка звезды Динамо снова публично разделась — фото
Бывшая девушка вингера киевского "Динамо" и сборной Словении Беньямина Вербича снова показала публике свое стройное тело. Красотка привлекла внимание сексуальным образом.
В Instagram Альвина Царенко показала свое спортивное подтянутое тело в ярком белье.
Царенко очень активно ведет свой Instagram. Благодаря желанию публично раздеваться и этапировать публику девушка привлекла внимание 415 тысяч подписчиков.
У бывшей девушки Вербича нет комплексов
На своей странице в Instagram Альвина опубликовала фото в очень сексуальном красном нижнем белье. Фото было сделано максимально эффективно, чтобы акцентировать внимание на эротичном характере снимка.
Еще на одном селфи Альвина показала белье, где акцент был на ее бюсте. Как ни странно, но эта часть тела девушки также впечатляет.
Отметим, что у Царенко и Вербича есть общий ребенок, наличие которого не помешало Беньямину разорвать отношения.
Вербич сейчас играет за греческий "Панатинаикос", но почти не выходит на поле, оставаясь в глубоком запасе. Царенко, после начала полномасштабного российского вторжения, тоже переехала в Грецию и начала встречаться с одним из футболистов "Олимпиакоса".
Напомним, ранее в сексуальном образе появилась на публике сногсшибательная жена тренера киевского "Динамо".
Также поразила снимками в белье и без одежды бывшая игрока "Динамо" Жарсона Родригеша.
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