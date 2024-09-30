Бывшая девушка Вербича снова удивила публику фото без одежды

Альвина Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Бывшая девушка вингера киевского "Динамо" и сборной Словении Беньямина Вербича снова показала публике свое стройное тело. Красотка привлекла внимание сексуальным образом.

В Instagram Альвина Царенко показала свое спортивное подтянутое тело в ярком белье.

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Царенко очень активно ведет свой Instagram. Благодаря желанию публично раздеваться и этапировать публику девушка привлекла внимание 415 тысяч подписчиков.

Альвина Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

У бывшей девушки Вербича нет комплексов

На своей странице в Instagram Альвина опубликовала фото в очень сексуальном красном нижнем белье. Фото было сделано максимально эффективно, чтобы акцентировать внимание на эротичном характере снимка.

Альвина Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Еще на одном селфи Альвина показала белье, где акцент был на ее бюсте. Как ни странно, но эта часть тела девушки также впечатляет.

Альвина Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Отметим, что у Царенко и Вербича есть общий ребенок, наличие которого не помешало Беньямину разорвать отношения.

Вербич сейчас играет за греческий "Панатинаикос", но почти не выходит на поле, оставаясь в глубоком запасе. Царенко, после начала полномасштабного российского вторжения, тоже переехала в Грецию и начала встречаться с одним из футболистов "Олимпиакоса".

Напомним, ранее в сексуальном образе появилась на публике сногсшибательная жена тренера киевского "Динамо".

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