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Бывшая девушка звезды Динамо разделась на камеру, показав свои формы — фото

25 сентября 2024 07:33
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Бывшая девушка звезды Динамо Вербича разделась на камеру и показала свои формы
Бывшая Беньямина Вербича Альвина Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Бывшая девушка вингера киевского "Динамо" и сборной Словении Беньямина Вербича снова обнажила свое стройное тело. Красотка показала, чем привлекла внимание футболиста.

В Instagram Альвина Царенко показала яркое белье и свою фигуру.

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Мама ребенка Вербича активно ведет Instagram, где постоянно публикует фото в купальниках или нижнем белье. Такая активность позволила ей привлечь 415 тысяч подписчиков.

Бывшая Беньямина Вербича Альвина Царенко
Бывшая Беньямина Вербича Альвина Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Бывшая Вербича показала всю себя

На своей странице в социальной сети Царенко предстала в одном нижнем белье красного цвета. Оно с трудом прикрывает все тело, оставив видимыми пышные ягодицы и грудь девушки.

Бывшая Беньямина Вербича Альвина Царенко
Бывшая Беньямина Вербича Альвина Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Отметим, что Вербич сейчас выступает за греческий "Панатинаикос". При этом футболист почти не играет, а сидит в глубоком запасе. Царенко после начала полномасштабного российского вторжения также переехала в Грецию, где закрутила роман с одним из игроков "Олимпиакоса".

Напомним, ранее жена футболиста сборной Украины засветила на камеру свои пышные и привлекательные формы.

Также супруга Андрея Лунина сняла одежду после подписания нового контракта с "Реалом".

футбол Динамо Словения Панатинаикос жены футболистов

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