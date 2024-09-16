Жена Андрея Лунина удивила откровенными фото в купальнике у бассейна

Жена Андрея Лунина. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Супруга голкипера сборной Украины и мадридского "Реала" Андрея Лунина в соцсетях редко радует откровенными снимками. Однако девушка решилась сделать свои фото в неожиданных ракурсах.

Новые фото Анастасия Томазова опубликовала в Instagram.

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Томазова больше внимание уделяет Instagram Лунина, чем своему. При этом девушка иногда радует свои 181 тысячу подписчиков.

Андрей Лунин и Анастасия Томазова. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Жена Лунина разделась на камеру

В своей последней публикации Томазова осталась лишь в одном купальнике, который позволил оценить ее спортивную форму.

Никого не должно удивлять, что позировала Анастасия на фоне бассейна, где больше времени уделила съемках фото и видео, чем купанию.

Жена Андрея Лунина. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Жена Андрея Лунина. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Жена Андрея Лунина. Фото: instagram.com/a.nastasica/

К тому же Анастасия решила разыграть свой привлекательный купальник среди подписчиков.

Отметим, что ранее Лунин подписал новый контракт с мадридским "Реалом" до 30 июня 2030 года. Зарплата игрока увеличилась с 2,5 млн евро до 4,5 млн евро.

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