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Талантливым голкипером сборной Украины интересуются три клуба из Англии

16 сентября 2024 12:15
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Лучший вратарь Евро-2024 Владислав Крапивцов на просмотре в Челси
Владислав Крапивцов. Фото: УАФ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Три английских клуба могут пополнить состав лучшим вратарем чемпионата Европы-2024 среди игроков до 19 лет. Владислав Крапивцов даже может стать одноклубником Михаила Мудрика.

Об интересе к Крапивцову трех английских клубов сообщило "ТаТоТакое".

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Крапивцовым ранее интересовался "Саутгемптон", который был четвертым клубом, но они отказались из-за проблем с рабочей визой у игрока.

Кого интересует Крапивцов

Вратарь сборной Украины U-19, в прошлом сезоне игравший в "Днепре-1", интересен "Челси", "Халл Сити" и "Сандерленду".

Пока Крапивцов находится на просмотре в лондонском "Челси" U-19 и уже появился на публике с агентом Вадимом Шаблием.

Владислав Крапивцов
Вадим Шаблий и Владислав Крапивцов. Фото: instagram.com/vladislavkrap/

В "Халл Сити" главный тренер Тим Уолтер очень заинтересован в подписании украинца и видит его в первой команде.

В "Сандерленде" удовлетворены сотрудничеством с украинцами Назарием Русиным и Тимуром Тутеровым и готовы подписать третьего.

Отметим, что после снятия Днепра-1 с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента и поддерживал форму в Харькове.

Напомним, олимпийская чемпионка Украины почти обнажилась на жаркой тренировке.

"Челси" рассчитывает на Мудрика — Мареска объяснил, чего ждет от украинца.

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футбол Челси АПЛ Чемпионшип Сандерленд Владислав Крапивцов

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