Лучший вратарь Евро-2024 Владислав Крапивцов на просмотре в Челси

Талантливым голкипером сборной Украины интересуются три клуба из Англии
Три английских клуба могут пополнить состав лучшим вратарем чемпионата Европы-2024 среди игроков до 19 лет. Владислав Крапивцов даже может стать одноклубником Михаила Мудрика.
Об интересе к Крапивцову трех английских клубов сообщило "ТаТоТакое".
Крапивцовым ранее интересовался "Саутгемптон", который был четвертым клубом, но они отказались из-за проблем с рабочей визой у игрока.
Кого интересует Крапивцов
Вратарь сборной Украины U-19, в прошлом сезоне игравший в "Днепре-1", интересен "Челси", "Халл Сити" и "Сандерленду".
Пока Крапивцов находится на просмотре в лондонском "Челси" U-19 и уже появился на публике с агентом Вадимом Шаблием.
В "Халл Сити" главный тренер Тим Уолтер очень заинтересован в подписании украинца и видит его в первой команде.
В "Сандерленде" удовлетворены сотрудничеством с украинцами Назарием Русиным и Тимуром Тутеровым и готовы подписать третьего.
Отметим, что после снятия Днепра-1 с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента и поддерживал форму в Харькове.
Напомним, олимпийская чемпионка Украины почти обнажилась на жаркой тренировке.
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