Пихаленок откровенно рассказал о Довбике, Динамо и сборной Украины

Александр Пихаленок на тренировке. Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Новичок киевского "Динамо" Александр Пихаленок признал вину футболистов в неудачных матчах сборной Украины. Полузащитник пообещал, что национальная команда исправит положение в Лиге Наций.

Пихаленок рассказал, чем его удивил один из футболистов сборной Украины, сообщает SportArena.

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Александр Пихаленок в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Причина неудачных результатов сборной Украины

Александр Пихаленок пока не стал основным игроком национальной команды, но уже давно является ее частью. Футболист "Динамо" считает, что и тренерский штаб, и игроки несут коллективную ответственность за неудачные результаты.

"Через месяц мы вновь соберемся в Польше, где и продолжим нашу подготовку к следующих встречам на уровне сборных. Есть все шансы улучшить наше турнирное положение, не нужно расстраиваться", — заявил Пихаленок.

Хавбек рассказал о том, что его бывший партнер по "Днепру-1" Артем Довбик провел в национальной команде всего несколько дней, после чего улетел в Рим восстанавливаться после травмы. Форвард поделился впечатлениями от выступлений в Италии и заявил, что на местных стадионах потрясающая поддержка. Пихаленок считает, что "Динамо" будет непросто играть в Риме в Лиге Европы.

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