Піхальонок відверто розповів про Довбика, Динамо та збірну України

Піхальонок назвав причину поразки збірної України у двох матчах Ліги Націй
Новачок київського "Динамо" Олександр Піхальонок визнав провину футболістів у невдалих матчах збірної України. Півзахисник пообіцяв, що національна команда виправить становище у Лізі Націй.
Піхальонок розповів, чим його здивував один із футболістів збірної України, повідомляє SportArena.
У двох перших турах Ліги Націй збірна України програла Албанії (1:2) та Чехії (2:3). Вже за місяць підопічні Сергія Реброва зіграють із Грузією у рамках турніру, який є частиною кваліфікації на Кубок Світу-2026.
Причина невдалих результатів збірної України
Олександр Піхальонок поки що не став основним гравцем національної команди, але вже давно є її частиною. Футболіст "Динамо" вважає, що і тренерський штаб, і гравці несуть колективну відповідальність за невдалі результати.
"Через місяць ми знову зберемося в Польщі, де і продовжимо нашу підготовку до наступних зустрічей на рівні збірних. Є всі шанси покращити наше турнірне становище, не треба засмучуватися", — заявив Піхальонок.
Хавбек розповів про те, що його колишній партнер по "Дніпру-1" Артем Довбик провів у національній команді лише кілька днів, після чого відлетів до Риму відновлюватися після травми. Форвард поділився враженнями від виступів в Італії й заявив, що на місцевих стадіонах чудова підтримка. Піхальонок вважає, що "Динамо" непросто гратиме у Римі в Лізі Європи.
Нагадаємо, олімпійська чемпіонка України майже оголилась на спекотному тренуванні.
"Челсі" розраховує на Мудрика — Мареска пояснив, чого чекає від українця.
Шовковський назвав кадрові проблеми "Динамо" після перемоги над "Зорею".
Усик назвав свого кумира у футболі — це не українець.
Магучіх отримає великі призові за перемогу в Діамантовій Лізі — про яку суму йдеться.
Читайте Новини.LIVE!