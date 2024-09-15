Піхальонок відверто розповів про Довбика, Динамо та збірну України

Олександр Піхальонок на тренуванні. Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Новачок київського "Динамо" Олександр Піхальонок визнав провину футболістів у невдалих матчах збірної України. Півзахисник пообіцяв, що національна команда виправить становище у Лізі Націй.

Піхальонок розповів, чим його здивував один із футболістів збірної України, повідомляє SportArena.

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У двох перших турах Ліги Націй збірна України програла Албанії (1:2) та Чехії (2:3). Вже за місяць підопічні Сергія Реброва зіграють із Грузією у рамках турніру, який є частиною кваліфікації на Кубок Світу-2026.

Олександр Піхальонок у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Причина невдалих результатів збірної України

Олександр Піхальонок поки що не став основним гравцем національної команди, але вже давно є її частиною. Футболіст "Динамо" вважає, що і тренерський штаб, і гравці несуть колективну відповідальність за невдалі результати.

"Через місяць ми знову зберемося в Польщі, де і продовжимо нашу підготовку до наступних зустрічей на рівні збірних. Є всі шанси покращити наше турнірне становище, не треба засмучуватися", — заявив Піхальонок.

Хавбек розповів про те, що його колишній партнер по "Дніпру-1" Артем Довбик провів у національній команді лише кілька днів, після чого відлетів до Риму відновлюватися після травми. Форвард поділився враженнями від виступів в Італії й заявив, що на місцевих стадіонах чудова підтримка. Піхальонок вважає, що "Динамо" непросто гратиме у Римі в Лізі Європи.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка України майже оголилась на спекотному тренуванні.

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