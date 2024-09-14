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Шовковський назвав кадрові проблеми Динамо після перемоги над Зорею

14 вересня 2024 18:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Шовковський назвав кадрові проблеми Динамо після перемоги над Зорею в УПЛ
Віталій Буяльський забиває гол. Фото: пресслужба "Динамо"
Валерій Ковалевич - Редактор

Київське "Динамо" впевнено обіграло луганську "Зорю" у матчі шостого туру української Прем'єр-ліги. Наставник "біло-синіх" Олександр Шовковський поділився думкою про дії своїх підопічних.

Шовковський побоювався, що його команда втратить очки після матчів збірної України, повідомляє UPL.TV.

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"Динамо" не зуміло забити у ворота "Зорі" у першому таймі поєдинку шостого туру УПЛ, натомість після перерви голи Буяльського та Брагару принесли столичній команді перемоги у номінально виїзному поєдинку.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Шовковський сказав про гру "Динамо"

Головний тренер "біло-синіх" зазначив, що центральні захисники команди Попов та Михавко досі травмовані, хоча Тарас уже скоро повернеться до гри. Себальос мав вийти на поле у стартовому складі, проте Браян мав шлункове отруєння, тому його випустили тільки на заміну.

"Щойно ми додали у швидкості в другому таймі, у нас з'явилося більше моментів. Потрібно було спокійніше їх закінчувати. У наших воріт теж був момент, коли ми могли пропустити. Тоді це була б зовсім інша гра за рахунку 1:2", — пояснив Шовковський.

Тренер підтвердив, що Бражку вдалося добре відпрацювати в обороні, тепер у Михавка з'явився новий конкурент. Щодо Вівчаренка, його замінили для того, щоб футболіст не отримав другу жовту картку.

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футбол Динамо УПЛ Заря Луганськ Олександр Шовковський

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