Дружина Валерія Бондаря показала результат тренувань у спортзалі.

Дар'я Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/

Дружина центрального захисника збірної України та донецького "Шахтаря" Валерія Бондаря у соцмережах радує своїми новими знімками. На цей раз вона продемонструвала результат важкої роботи.

В останній публікації у сторіс Instagram Дар'я Савіна зняла себе на камеру після важкого тренування у спортзалі.

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Зазначимо, що Савіна активно веде соціальні мережі та працює у спортивній журналістиці. Наразі дівчина працює у пресслужбі "Шахтаря". У соцмережах вона дуже активна та має 476 тисяч підписників у Instagram.

Валерій Бондар та Дарина Савіна. Фото: instagram.com/valeriybondar_44

Дружина Бондаря працює над своїми формами у спортзалі

У своїй публікації Савіна показала себе у закритому спортивному костюмі. При цьому вона постала в такій позі, що став зрозумілим її акцент у тренуваннях на сідничні м'язи.

Дар'я Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/

Цікаво, що Савіна є колишньою дівчиною футболіста луганської "Зорі" та київського "Динамо" Владислава Супряги. Коли пара розлучилася і Дар'я почала стосунки з Бондарем, то в "Динамо" цю новину вороже сприйняли.

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