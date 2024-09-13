Український тренер порадив Сергію Реброву змінити роботу

Сергій Ребров в Офісі Президента. Фото: УНІАН

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зіткнувся із серйозною критикою після двох поспіль поразок команди до Ліги Націй. Деякі експерти радять наставникові змінити роботу.

Серед них виявився і колишній футболіст збірної України Руслан Костишин, повідомляє Sportarena.

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Сергій Ребров під час матчу. Фото: УНІАН

Костишин дав характеристику Реброву

Частина вболівальників незадоволена роботою Сергія Реброва у збірній України. Проте, наставника вже підтримав президент УАФ Андрій Шевченко та інші представники вітчизняного спорту. Проте деякі експерти радять наставникові змінити роботу. Серед них виявився і Руслан Костишин, який працює консультантом тренера у ФК "Дністер".

Костишин підтримав футболістів збірної України та заявив, що не варто зловживати критикою. На думку фахівця, у національній команді справді виступають найкращі спортсмени країни. Але не виключено, що Сергію Реброву не підходить ця робота.

"Мені здається, йому більше до душі робота клубним тренером. Там, де потрібно працювати щодня. А у збірній України всі збираються один раз на місяць чи раз на два місяці. Що ти можеш там натренувати? Одне передматчеве тренування, встановлення на гру — і в бій", — пояснив Костишин.

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